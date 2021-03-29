Китайская компания Xiaomi представила сегодня в рамках большой презентации флагманские смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Компания не раз назвала свои новинки "королями Android-смартфонов".

Новые смартфоны от Xiaomi однозначно имеют чем похвастаться. Пока презентация продолжается, рассказываем, что интересного рассказали о новых флагманах от китайской компании.

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Xiaomi Mi 11 Pro



Основная камера Xiaomi Mi 11 Pro / Фото Xiaomi

Аппарат оснащен 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением 3200х1440 точек и частотой обновления 120 Гц. Для панели заявлена поддержка HDR10+. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus. Также смартфон защищен от влаги по стандарту IP68. В рамках презентации компания демонстрировала тесты с погружением аппарата под воду.

В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана расположится 20-мегапиксельная селфи-камера.

В состав тройной основной камеры вошли сенсор Samsung ISOCELL GN2 на 50 мегапикселей и системой автофокусировки Dual Pixel Pro, 13-мегапиксельный датчик OmniVision и блок с 8-мегапиксельным сенсором OmniVision (с 5-кратным зумом).

Процессор Qualcomm Snapdragon 888 содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

В арсенале новинки – адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB Type-C. Как заявил ведущий, благодаря Wi-Fi 6 можно загрузить файл размером в 1 гигабайт можно всего за 5,3 секунды.

Габариты составляют 164,3x74,6x8,53 миллиметра, Вес — 208 граммов.

За звук отвечает система стереодинамиков Harman Kardon.

Питает смартфон аккумулятор емкостью 5000 мА·ч (против 4600 мА·ч в обычной версии Mi 11). Мощность быстрой проводной и беспроводной зарядки достигает 67 Вт. Как заявляет производитель, смартфон зарядится до 100 процентов всего за 36 минут. Компания также представила станции для беспроводной зарядки.

Беспроводное зарядное устройство поддерживает зарядку сразу нескольких гаджетов / Скриншоты с презентации

Покупатели смогут выбирать между тремя модификациями Xiaomi Mi 11 Pro:

8/128 – 4999 юаней (21 300 гривен),

8/256 – 5299 юаней (22 600 гривен),

12/256 – 5699 юаней (24 300 гривен).



Цены на Xiaomi Mi 11 Pro в юанях / Скриншот из презентации

Xiaomi Mi 11 Ultra

Старшая модель получила схожие характеристики. Укажем лишь различия.

Xiaomi Mi 11 Ultra получил огромный блок тыльных камер с впечатляющим 120-кратным зумом и дополнительным дисплеем. Основной сенсор здесь такой же – Samsung ISOCELL GN2 с 50 миллионами пикселей и быстрой системой автоматической фокусировки Dual Pixel Pro.

В широкоугольный камере установлен 48-мегапиксельный Sony IMX586. Такой же датчик установлен в перископній камере.



Xiaomi Mi 11 Ultra / Фото Xiaomi

Рядом с камерой находится небольшой вспомогательный дисплей. На нем может отображаться полезная информация или время. Однако основным его назначением называют селфи. Пользователи смогут делать их на основную более качественную камеру, одновременно имея возможность видеть себя на экране.

Примеры использования экрана возле основной камеры / скриншоты из презентации

Оценка DxOMark

Камеры заслуживают отдельного внимания, ведь французская компания DxOMark, которая оценивает в том числе камеры смартфонов, уже поставила Xiaomi Mi 11 Ultra на первое место среди всех смартфонов с рекордной оценкой в 143 балла.



Оценка от DxOMark / Скриншот с сайта DxOMark

Кадры, продемонстрированные на презентации, действительно впечатляют – как в дневное время, так и в ночное. Однако в любом случае необходимо подождать тесты сторонних обозревателей, поскольку среди производителей смартфонов не раз случались случаи, когда слова производителей в результате расходились с действительностью. Так, Huawei неоднократно была участником скандалов, связанных с попыткой выдать фотографии, сделанные с помощью дорогих цифровых зеркальных камер, за снимки, полученные мобильным устройством, хоть и флагманским.

Прямо на презентации сравнили профессиональную камеру от Sony RX100M7 и Xiaomi Mi 11 Ultra. В частности прямо в студии одновременно провели съемку в практически полной темноте. Результат на следующем скриншоте.



Один из примеров сравнения камер Sony RX100M7 и Xiaomi Mi 11 Ultra / скриншот

Звук и защита смартфона реализованы с теми же технологиями, что и Xiaomi Mi 11 Pro.

Цены

Xiaomi Mi 11 Ultra также будет иметь три вариации:

8/256 – 5 999 юаней (25 600 гривен),

12/256 – 6 499 юаней (почти 28 000 гривен),

12/512 – 6 999 юаней (29 800 гривен).



Xiaomi Mi 11 Ultra / Фото Xiaomi

Компания также анонсировала фирменные чехлы для обеих моделей смартфонов.

Будут работать аппараты, разумеется, на последней версии оболочки MIUI и операционной системе Android 11.