Обычно Pro-версии смартфонов получают больше мегапикселей в своих камерах, чем обычные версии. Но на этот раз компания Xiaomi отказалась от 108 мегапикселей в пользу 50 мегапикселей в смартфоне Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro ожидается в феврале 2021 года. 10 января в сети появились его изображения. Их опубликовал сетевой информатор Бен Гескин.

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Что известно

Снимок создан на основе утечек изображений чехлов для смартфона и чертежей гаджета. Бен Гескин в свое время первым публиковал точные рендеры iPhone X и 12, а также Xiaomi Mi 10, поэтому и эта информация с большой вероятностью может оказаться правдивой.

Инсайдер отметил, что в Xiaomi Mi 11 Pro Не будет 108-мегапиксельного датчика Samsung ISOCELL HMX (S5KHMX) с размером пикселя 0,8 мкм. Вместо него производитель оснастил смартфон еще не анонсированным сенсором Sony IMX782. Этот датчик снимает с разрешением 50 мегапикселей. Ожидается, что точно такой же сенсор появиться в моделях серии Huawei P50.

Напомним, кроме новой основной камеры, смартфону приписывают топовый чип Qualcomm Snapdragon 888.