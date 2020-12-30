Несмотря на то, что начальные запасы Mi 11 в несколько раз превысили запасы всех предыдущих флагманов марки Xiaomi, новую модель раскупили за пол минуты. Предзаказ начали принимать в Китае 28 декабря в 22:00 по местному времени.

Компания Xiaomi официально представила новый смартфон Xiaomi Mi 11. Предпродажа первой партии флагманов закончилась в рекордные сроки, пишет Mydrivers.

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Что известно

По словам президента Xiaomi Group China Лу Вейбинга, начальные запасы Mi11 в несколько раз превысили запасы всех предыдущих флагманов марки.

Новый флагман от китайского производителя получил 6,81-дюймовый AMOLED-экран разрешением 3200х1440 пикселей с повышенной частотой обновления картинки в 120 Гц и с рекордно высокой частотой в 480 Гц.

Основой смартфона стал процессор Snapdragon 888. Это делает Mi 11 первым в мире смартфоном, который будет работать на новом чипе от Qualcomm.

Основная камера получила сенсор разрешением 108 мегапикселей. Также есть 13-мегапиксельный широкоугольный объектив и 5-мегапиксельный сенсор с телеобъективом.



Xiaomi Mi 11-первый в мире смартфон на Snapdragon 888 / Фото Xiaomi

Аккумулятор – 4600 мАч, с поддержкой скоростной 55-ваттной проводной, 50-ваттной беспроводной и 10-ваттной реверсивной зарядки. На выбор доступны 8 или 12 гигабайтов оперативной памяти и 128 или 256 гигабайтов постоянной.

Цена новинки, в зависимости от объема памяти, составляет от 612 до 719 долларов (17 195 гривен – 20 201 гривна).