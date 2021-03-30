Компания Xiaomi провела большую презентацию и представила ряд новинок. Среди них доступный смартфон Mi 11 Lite. Эта новинка уже поступила в продажу в Украине. При этом можно приобрести и версию с 5G.

Кроме наличия 5G в более продвинутой модели можно отметить и стильный дизайн, в частности тонкий и легкий корпус весом не более 159 граммов и толщиной всего 6,81 миллиметра. Также на выбор пользователя 6 ярких цветов.

К теме Презентация Xiaomi Mi 11 Pro и Ultra: лучшие камеры, сверхбыстрая зарядка и защита от воды

Mi 11 Lite 5G будет доступен в цветах Truffle Black, Mint Green и Citrus Yellow, а Mi 11 Lite – Boba Black, Bubblegum Blue и Peach Pink.

Характеристики Mi 11 Lite

Обе модели имеют дисплей AMOLED DotDisplay диагональю 6,55 дюйма с поддержкой технологии 10-bit TrueColor.

При этом смартфон Mi 11 Lite 5G получил поддержку HDR10+, Mi 11 Lite – HDR10.

Mi 11 Lite 5G работает на базе платформы Qualcomm Snapdragon 780G. При этом версия Mi 11 Lite получила мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 732G с процессором, работающем по 8-нм техпроцессу.

Оба телефона оснащены тройной камерой с основным объективом на 64 Мп. Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite также оснащены 8-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой и 5-мегапиксельным телемакромодулем.

Интересно Xiaomi Mi Band 6: презентовали новое поколение популярного фитнес-трекера

Корпус Mi 11 Lite 5G получил защитное стекло Corning Gorilla Glass 6, а Mi 11 Lite – Corning Gorilla Glass 5.

Цена

Уже озвучена стоимость новинок на украинском рынке:

Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) – 12 499 гривен;

Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) – 12 999 гривен;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) – 8 499 гривен;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) – 9 499 гривен.

Mi 11 Lite уже поступил в продажу в Украине. Старт продаж Mi 11 Lite 5G ожидается в апреле.