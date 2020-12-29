Наконец фанаты Xiaomi дождались – производитель официально представил флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Устройство стало первым в мире смартфоном на базе флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 888.

Устройство оснащено Super AMOLED-дисплеем с диагональю 6,81 дюйма, разрешением QHD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, сообщает ITHome.

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Дизайн

Xiaomi Mi 11 получил новый дизайн со скругленными со всех сторон гранями. Также Xiaomi Mi 11 стал компактнее и легче чем Xiaomi Mi 10.

Смартфон Xiaomi Mi 11

Пользователю предлагают шесть цветовых вариантов:

Black,

White,

Blue,

Khaki Vegan Leather,

Purple Leather,

специальный выпуск Lei Jun Signature Edition с особым синим оттенком и нанесенным автографом главы компании Лея Цзуня.

Камеры

Основная камера тройная:

Главный модуль широкоугольный с разрешением 108 Мп,

Ультраширокоугольный на 13 Мп и углом обзора 123°

Макромодуль на 5 Мп.

Камера поддерживает запись видео в режиме 8K.

Фронтальная камера получила одинарный модуль на 20 Мп, она врезана в круглое отверстие в левом верхнем углу экрана.

Автономность

Новинка получила аккумулятор емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 55 Вт.

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Цена

На китайском рынке Xiaomi Mi 11 можно приобрести: