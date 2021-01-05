Компания Xiaomi пополнила линейку Mi 10 недорогим смартфоном. Производитель представил новинку Xiaomi Mi 10i с поддержкой новейшей сети 5G и главным модулем на 108 Мп.

Xiaomi Mi 10i оснащен чипсетом среднего уровня – Snapdragon 750G с поддержкой 5G, сообщает Gizmochina.

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Что еще интересного

Xiaomi Mi 10i 5G получил IPS ЖК-экран диагональю 6,67 дюйма и разрешением FHD+. Частота обновления экрана составляет 120 Гц.

Экран получил отверстие для фронтальной камеры. А для дополнительной прочности смартфон покрыт стеклом Gorilla Glass 5.

Xiaomi Mi 10i 5G получил 16-мегапиксельную селфи-камеру с электронной стабилизацией изображения. В основной камере установлен 108-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HM2. Широкоугольный модуль имеет разрешение 8 Мп, дополнительно установлены два 2-мегапиксельных датчика для макросъемки и определения глубины сцены.

Xiaomi Mi 10i / Фото gizmochina.com

Xiaomi Mi 10i 5G имеет 11 встроенных датчиков температуры на задней панели для регулирования температуры с помощью встроенной системы охлаждения.

Интересно Xiaomi Mi 11 уже можно заказать за пределами Китая, но цена – значительно выше

Xiaomi Mi 10i 5G уже из коробки будет работать с предустановленным Android 10 и MIUI 12. Аккумулятор получил емкость – 4820 мАч.

Из интересного, смартфон получил сканер отпечатков пальцев на боковой грани, а также аудиоразъем 3,5 мм.

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