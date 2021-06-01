Xiaomi очень быстро отреагировала на петицию, в которой некоторые пользователи отметили нестабильность оболочки MIUI. Среди основных проблем указывают отсутствие некоторых функций в глобальной версии MIUI, которые есть в китайской прошивке, а также слишком длинные исправления ошибок.

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Ответ Xiaomi

Уважаемые Мі-фаны! Мы являемся глобальной командой MIUI, и мы глубоко тронуты получением вашего письма. В нем вы вернули нас в 2010 год, когда Xiaomi только начала это невероятное путешествие вместе с нашими поклонниками Mi. Для нас это не просто приятное воспоминание, это наше видение и стремление предложить удивительные продукты по честным ценам, чтобы все в мире могли наслаждаться лучшей жизнью с помощью инновационных технологий. И до сегодняшнего дня мы остаемся верными нашим обязательствам и нашим пользователям,

– говорится в письме Xiaomi.

Компания попросила у пользователей немного времени на исправление ошибок и рассказала о своих планах на будущее. Самое главное, что в Xiaomi решили улучшить поддержку глобальной версии MIUI.

"Мы обещаем предоставить улучшенную поддержку для глобальных рынков", – добавили в Xiaomi.

Глобальное представительство компании заявило, что пожелания пользователей уже направлены в соответствующие подразделения, которые занимаются разработкой софта.