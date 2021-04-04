Как говорят в компании, обновленный брендинг разработали для укрепления имиджа Xiaomi на премиум-рынке. Также производитель надеется, что новый динамичный логотип должен повысить узнаваемость бренда.

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Как создали новое лого

Новый логотип Xiaomi разработал всемирно известный дизайнер, профессор Университета искусств Мусасино совместно с президентом Nippon Design Center (NDC) Кения Хара. Новый логотип получил мягкий, круглый контур по углам (ранее он был квадратный), а также переработанную типографику "MI".

Производитель говорит, что так логотип выглядит более эстетичным.

Корпоративный цвет остался оранжевым, чтобы и в дальнейшем передавать живость и молодость Xiaomi. Как дополнительные цвета также будут использоваться черный и серебристый – для подчеркивания способов использования высококлассных продуктовых линеек.

Интересно, что при разработке логотипа Кения Хара использовал математическую формулу "суперэллипс". Хотя между квадратом и идеальным кругом есть бесконечное количество вариантов промежуточных графических форм, дизайнер достиг визуально оптимального динамического баланса, подбирая различные переменные в формуле.

Использование n=3 помогло достичь идеального баланса между квадратом и кругом.