Xiaomi и Lenovo отказываются вести бизнес с Россией, пока непублично, – WSJ

После полномасштабного вторжения в Украину российский рынок покинул ряд компаний из разных отраслей. Теперь же отказываются иметь дело с оккупантами такие китайские гиганты, как Lenovo и Xiaomi, правда, пока не публично.

Отмечается, что китайские технологические гиганты остерегаются вести бизнес с Россией из-за опасений попасть под западные санкции, хотя Китай и выступает против их введения в отношении России.

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Lenovo и Xiaomi не хотят торговать с Россией

Так, к компаниям, которые отказываются сотрудничать со страной-агрессором, присоединились китайские техногиганты Lenovo и Xiaomi. Стоит отметить, что Lenovo является крупнейшим производителем компьютеров в мире и занимает второе место среди продавцов техники в России. Почти сразу же после полномасштабного наступления России в Украину Lenovo прекратила поставки техники и ограничила продажу продукции в России.

Что касается Xiaomi, то компания занимает второе место среди продавцов смартфонов в России. Она тоже приняла решение сократить поставки техники после введения санкций. В разговоре с WSJ представитель одного из дистрибьюторов в регионе заявил, что поставок от компании не было уже в течение нескольких недель.

Экспорт техники в Россию резко упал

После введения масштабных санкций некоторые российские компании надеялись на продолжение сотрудничества с китайскими компаниями, однако, начиная с марта, экспорт технологической продукции в Россию из Китая резко обвалился.

поставки ноутбуков упали на 60%;

смартфонов завозят меньше на 40%;

больше всего пострадали операторы и провайдеры, которые на целых 98% потеряли поставки базовых станций и другой телекоммуникационной продукции.

Это связано с тем, что крупные производители из США поставляет микросхемы китайским производителям и настаивают на соблюдении ими санкционных ограничений. Поэтому Lenovo очень не хочет оказаться под какими-либо ограничениями со стороны США. Как отмечает Стив Брейзер, исполнительный директор компании Canalys по маркетинговым исследованиям, "для Lenovo это будет катастрофой, так что у компании есть очень сильная мотивация придерживаться требований".

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В то же время Китай пытается обезопасить себя от американских санкций другим путем. Недавно правительство приказало госучреждениям страны избавиться от иностранных компьютеров. Китай, который сегодня пытается балансировать между Россией и Западом, понимает и даже был предупрежден, что за свою поддержку Москвы может дорого заплатить. Поэтому замещение американских и европейских технологий для страны, которая еще не оказалась под санкциями и имеет время подготовиться к вероятному удару, выглядит логичным.