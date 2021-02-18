Китайська компанія Xiaomi подала заявку на реєстрацію нової торговельної марки, під якою, найімовірніше, будуть випускати нову модель навушників. Принаймні про це свідчать дані інтернет-джерела.

У документації ці "загадкові" навушники вказані під назвою FlipBuds. Також згадана марка FlipBuds Pro, тобто відбувається підготовка цілого сімейства нових аудіопродуктів.

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Що відомо про навушники

У заяві вказана міжнародна класифікація для 9 наукових інструментів, 7 механічних компонентів і 42 елементів дизайну. Ймовірно, нові пристрої будуть оснащені функціями відстеження показників життєдіяльності організму і фізичної активності користувача.

Експерти кажуть, що під маркою FlipBuds мають випустити нові повністю бездротові навушники. У Xiaomi вже є досвід створення таких пристроїв.

За оцінками Strategy Analytics, в 2020 році в глобальному масштабі було поставлено більше 300 млн Bluetooth-навушників всіх типів.

При цьому в сегменті повністю бездротових моделей (TWS типу) зафіксовано майже дворазове зростання: продажі тут злетіли практично на 90%.