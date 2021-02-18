Xiaomi готовит новые "загадочные" наушники
Китайская компания Xiaomi подала заявку на регистрацию новой торговой марки, под которой, скорее всего, будут выпускать новую модель наушников. По крайней мере об этом свидетельствуют данные интернет-источника.
Источник:Gizmochina
В документации эти "загадочные" наушники указаны под названием FlipBuds. Также упомянута марка FlipBuds Pro, то есть происходит подготовка целого семейства новых аудиопродуктов.
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Что известно о наушниках
В заявлении указана международная классификация для 9 научных инструментов, 7 механических компонентов и 42 элементов дизайна. Вероятно, новые устройства будут оснащены функциями отслеживания показателей жизнедеятельности организма и физической активности пользователя.
Эксперты говорят, что под маркой FlipBuds должны выпустить новые полностью беспроводные наушники. У Xiaomi уже есть опыт создания таких устройств.
По оценкам Strategy Analytics, в 2020 году в глобальном масштабе было поставлено более 300 млн Bluetooth-наушников всех типов.
При этом в сегменте полностью беспроводных моделей (TWS типа) зафиксировано почти двукратный рост: продажи здесь взлетели практически на 90%.
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