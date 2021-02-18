Китайская компания Xiaomi подала заявку на регистрацию новой торговой марки, под которой, скорее всего, будут выпускать новую модель наушников. По крайней мере об этом свидетельствуют данные интернет-источника.

В документации эти "загадочные" наушники указаны под названием FlipBuds. Также упомянута марка FlipBuds Pro, то есть происходит подготовка целого семейства новых аудиопродуктов.

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Что известно о наушниках

В заявлении указана международная классификация для 9 научных инструментов, 7 механических компонентов и 42 элементов дизайна. Вероятно, новые устройства будут оснащены функциями отслеживания показателей жизнедеятельности организма и физической активности пользователя.

Эксперты говорят, что под маркой FlipBuds должны выпустить новые полностью беспроводные наушники. У Xiaomi уже есть опыт создания таких устройств.

По оценкам Strategy Analytics, в 2020 году в глобальном масштабе было поставлено более 300 млн Bluetooth-наушников всех типов.

При этом в сегменте полностью беспроводных моделей (TWS типа) зафиксировано почти двукратный рост: продажи здесь взлетели практически на 90%.