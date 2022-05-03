Некоторые из самых интересных новых функций включают в себя новую анимацию, значки, новые интерфейсы и переработанный Центр управления. Есть также множество скрытых улучшений, таких как улучшенное управление батареей и повышение производительности.

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Что нового в MIUI 13.5

В данной версии разработчики добавляют специальные контроллеры скорости анимации. Скорость анимации можно изменять в трех режимах. Минимализм, баланс, элегантность. Минимализм означает высокую скорость, благодаря которой анимация почти не будет заметна. Баланс означает стандартную скорость. Элегантность – медленную, где можно будет максимально оценить все движения на экране.

Новая анимация и вид также получили всплывающие окна. Теперь они разместятся в центре экрана, в то время как в нынешней версии привязаны к нижней части. Вероятно, это окажет негативное влияние на удобство использования одной рукой, хотя компания заявляет, что наоборот движется в сторону облегчения такого использования смартфона.

Анимация окна pop-up: видео

Анимация окна pop-up с сообщением об аварийном завершении работы приложения: видео

Анимация окна pop-up для меню "Поделиться": видео

Улучшенный интерфейс получит после запуска обновления и галерея. Кроме оторванного от нижней грани экрана, окна pop-up и новых функций в разделе "Творчество" добавили пакетное преобразование JPG в один PDF-файл. Теперь можно будет конвертировать множество изображений в один файл PDF. Изменено меню создания нового альбома.



Обновленный интерфейс Галереи / Скриншот 24 канала



Обновленный интерфейс Галереи / Скриншот 24 канала

Во встроенном редакторе фото появятся новые фильтры.

Сканер QR-кодов и документов получит незначительные изменения в интерфейсе. Нижние меню потеряют иконки.

Теперь в строке состояния (лента с часами, батареей и уведомлениями в верхней части экрана) отображается значок NFC, чтобы можно было быстро проверить включен ли он.

Обновление позволит выключить скриншоты с помощью кнопок громкости и питания. В настоящее время этот переключатель заблокирован.

Новый интерфейс получит приложение Заметки. Теперь приложение будет показывать все папки в верхней части, что упростит доступ к ним.



Заметки получат улучшение интерфейса / Коллаж 24 канала

Переделано меню частоты обновления экрана.

Изменен вид приложений в режиме плавающего окна в меню последних приложений.

Камера

Анонсировали также несущественные изменения в приложении Камера. В частности, пользователи заметят новые шрифты на главном экране (теперь он будет меньшего размера), новый дизайн кнопок масштабирования (фон теперь белый, а не прозрачный), интерфейс режима приближения. Пункт "Таймер затвора" в настройках функций кнопок громкости переименован в "Таймер (2с)".

Какие модели получат MIUI 13.5

Точные сроки распространения апдейта пока не называются. По предварительным данным, на него могут претендовать такие вот устройства под брендами Xiaomi, Poco и Redmi:



Какие смартфоны получат новую MIUI 13.5 / Фото 4pda