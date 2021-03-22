Сетевые источники сообщают, что китайская компания Xiaomi близка к выпуску собственного автомобиля. Инициативу якобы возглавит сам соучредитель и генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь. Планы у компании весьма амбициозные.

Слухи о том, что Xiaomi присматривается к автомобильному рынку, разошлись месяц назад. Тогда источники сообщали, что компания рассматривает различные формы реализации проекта. И вот теперь появилась информация, что речь идет о выпуске автомобилей под маркой Xiaomi.

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Что известно

Машины будут среднего и высшего ценовых сегментов. Как отмечается, Xiaomi намерена активно использовать как собственные разработки, так и уже опробованные технологии. Можно предположить, что речь идет о мультимедийных возможностях и различных средствах оказания помощи водителю.

Лей Цзюнь якобы уже встречался с руководством китайского автопроизводителя NIO для обсуждения инициативы. Кроме того компания собирается сотрудничать с другими местными производителями автомобильной отрасли, включая BYD.

Скорее всего Xiaomi будет выпускать под своим брендом электромобили. Сообщается, что о старте проекта объявят в течение нескольких ближайших месяцев — уже до конца марта или в апреле.