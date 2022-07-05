Представлены смартфоны Xiaomi 12S и 12S: характеристики и цены новинок

На презентации 4 июля китайская компания Xiaomi представила свою новую линейку флагманов Xiaomi 12S. О версии Ultra мы уже писали в отдельном материале, теперь расскажем о версиях с более простыми характеристиками – Xiaomi 12S и 12S Pro.

В отличие от самой дорогой модели, получившей огромный круглый блок камер, эти два смартфона выходят в одинаковом дизайне, который мы уже видели в предыдущих устройствах компании. Оба гаджета являются небольшим обновлением по сравнению с анонсированными в конце прошлого года Xiaomi 12 и 12 Pro. Производитель обещает улучшенную производительность и автономность.

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Характеристики Xiaomi 12S и 12S Pro

Обе новинки работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Объем оперативной памяти устройств составляет 8 или 12 гигабайт, а встроенной – 128, 256 или 512 гигабайт в зависимости от модели.

Xiaomi 12S получил 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 герц и поддержкой Dolby Vision.

12S Pro оснащен 6,73-дюймовым экраном AMOLED LTRO 2.0 с разрешением 3200х1440 пикселей, максимальной яркостью 1500 нит, поддержкой Dolby Vision и динамической частотой обновления в диапазоне от 1 до 120 герц.



Смартфон Xiaomi 12S / Фото Xiaomi

Устройства получили по три камеры. Основная – 50-мегапиксельная с поддержкой оптической стабилизации изображения. В 12S также присутствует 13-мегапискельная сверхширокоугольная и 5-мегапискельная камеры для макросъемки. В версии Pro – сверхширокоугольная и телефото объектив, оба на 50 мегапикселей.

с поддержкой оптической стабилизации изображения. В 12S также присутствует 13-мегапискельная сверхширокоугольная и 5-мегапискельная камеры для макросъемки. В версии Pro – сверхширокоугольная и телефото объектив, оба на 50 мегапикселей. Оптику обоих смартфонов, как и у Ultra, настроили специалисты Leica. В них доступен специальный режим, имитирующий съемку фотоаппаратов этой компании. Кроме того, пользователи могут услышать классический звук затвора Leica.

Xiaomi утверждает, что по сравнению со смартфонами Apple ее новые флагманы запускают приложение камеры на 22,7% быстрее, а скорость серийной съемки выше на 20,9% – серия 12S может производить 30 кадров в секунду.



Так выглядит блок камер в смартфонах Xiaomi 12S и 12S Pro / Фото Xiaomi

Емкость аккумулятора 12S – 4500 миллиампер-часов, а 12S Pro – 4600 миллиампер-часов.

"Младшая" модель поддерживает быструю зарядку 67 ватт, а "старшая" – 120.

Цены

Стоимость Xiaomi 12S начинается с 3999 юаней – около 17 700 гривен. За Xiaomi 12S Pro попросят от 4699 юаней – около 20 800 гривен. Подробная ситуация такова.

Xiaomi 12S:

8/128 гигабайтов - 599 долларов.

8/256 гигабайтов - 642 доллара.

12/256 гигабайтов - 702 доллара.

12/512 гигабайтов - 777 долларов.

Цены на Xiaomi 12S Pro: