Представлены смартфоны Xiaomi 12S и 12S: характеристики и цены новинок
Источник:Презентация Xiaomi
На презентации 4 июля китайская компания Xiaomi представила свою новую линейку флагманов Xiaomi 12S. О версии Ultra мы уже писали в отдельном материале, теперь расскажем о версиях с более простыми характеристиками – Xiaomi 12S и 12S Pro.
В отличие от самой дорогой модели, получившей огромный круглый блок камер, эти два смартфона выходят в одинаковом дизайне, который мы уже видели в предыдущих устройствах компании. Оба гаджета являются небольшим обновлением по сравнению с анонсированными в конце прошлого года Xiaomi 12 и 12 Pro. Производитель обещает улучшенную производительность и автономность.
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Характеристики Xiaomi 12S и 12S Pro
- Обе новинки работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.
- Объем оперативной памяти устройств составляет 8 или 12 гигабайт, а встроенной – 128, 256 или 512 гигабайт в зависимости от модели.
- Xiaomi 12S получил 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 герц и поддержкой Dolby Vision.
- 12S Pro оснащен 6,73-дюймовым экраном AMOLED LTRO 2.0 с разрешением 3200х1440 пикселей, максимальной яркостью 1500 нит, поддержкой Dolby Vision и динамической частотой обновления в диапазоне от 1 до 120 герц.
Смартфон Xiaomi 12S / Фото Xiaomi
- Устройства получили по три камеры. Основная – 50-мегапиксельная с поддержкой оптической стабилизации изображения. В 12S также присутствует 13-мегапискельная сверхширокоугольная и 5-мегапискельная камеры для макросъемки. В версии Pro – сверхширокоугольная и телефото объектив, оба на 50 мегапикселей.
- Оптику обоих смартфонов, как и у Ultra, настроили специалисты Leica. В них доступен специальный режим, имитирующий съемку фотоаппаратов этой компании. Кроме того, пользователи могут услышать классический звук затвора Leica.
- Xiaomi утверждает, что по сравнению со смартфонами Apple ее новые флагманы запускают приложение камеры на 22,7% быстрее, а скорость серийной съемки выше на 20,9% – серия 12S может производить 30 кадров в секунду.
Так выглядит блок камер в смартфонах Xiaomi 12S и 12S Pro / Фото Xiaomi
- Емкость аккумулятора 12S – 4500 миллиампер-часов, а 12S Pro – 4600 миллиампер-часов.
- "Младшая" модель поддерживает быструю зарядку 67 ватт, а "старшая" – 120.
Цены
Стоимость Xiaomi 12S начинается с 3999 юаней – около 17 700 гривен. За Xiaomi 12S Pro попросят от 4699 юаней – около 20 800 гривен. Подробная ситуация такова.
Xiaomi 12S:
- 8/128 гигабайтов - 599 долларов.
- 8/256 гигабайтов - 642 доллара.
- 12/256 гигабайтов - 702 доллара.
- 12/512 гигабайтов - 777 долларов.
Цены на Xiaomi 12S Pro:
- 8/128 гигабайтов - 702 доллара.
- 8/256 гигабайтов - 747 долларов.
- 12/256 гигабайтов - 807 долларов.
- 12/512 гигабайтов - 881 доллар.