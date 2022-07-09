В первых своих обзорах блоггеры даже шутят, что Xiaomi представила отличную фотокамеру, умеющую совершать звонки. На практике оказалось, что гаджет влезает в футляры камер, а на объектив можно смонтировать немало дополнительных аксессуаров.

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В общем, Xiaomi 12S Ultra действительно вполне можно спутать с цифровым фотоаппаратом. Пользователи выяснили, что на смартфон идеально подходят разные крышки и бленды от фотоаппаратов. Один из блогеров установил крышку объектива Ming Craftsman на Xiaomi Mi 12S Ultra. Также подтверждается, что устройство "получило поддержку" крышки объектива Ricoh GR3. Блогер @Evaluation Jun даже успешно установил на телефон бленду FE1.855.



Xiaomi 12S Ultra получил "поддержку" ряда аксессуаров / Фото mydrivers

Подробнее о Xiaomi 12S Ultra

В понедельник, 4 июля, были представлены три новых смартфона китайского производителя: Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra. Последний – флагман – получил новый большой датчик изображения Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм разрешением 50 мегапикселей.

Сразу видно, что акцент сделала компания на камере. Фотографии, как уверяет производитель, получаются очень четкие и детализированные даже в плохих условиях. Стоит отметить, что аналогичное каждый год заявляет каждый производитель, поэтому насколько это правда можно будет оценить только после независимых тестов, однако внешне все выглядит серьезно.

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Подробнее о новом флагмане Xiaomi мы рассказали в нашем материале. Здесь собрана вся информация об устройстве, его фишках, особенностях и заявлениях компании относительно функционала.