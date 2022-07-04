Xiaomi 12S Ultra с гигантским блоком камер Leica официально представлен: что интересного

Xiaomi полностью рассекретила свой новый флагманский смартфон. Его дизайн совпал с многочисленными утечками: камеры выделены в массивный блок и расположены кругом. Также раскрыли цену.

Xiaomi 12S Ultra построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Смартфон получил OLED-экран, названный лучшим и самым дорогим 2K-экраном Xiaomi на рынке.

Интересно Xiaomi 12S показали на официальных фотографиях – презентация смартфона уже скоро

Подробные характеристики Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro оснащен 6,73-дюймовым экраном LTPO второго поколения разрешением 2K с отличным качеством изображения и характеристиками энергосбережения.

Плотность пикселей составляет 522 пикселя на дюйм. Яркость равна 1500 канделам на квадратный метр.

Экран поддерживает интеллектуальную динамическую частоту обновления от 1 до 120 герц, которая меняется в зависимости от задач, с которыми работает смартфон, чтобы экономить энергию.



Экран Xiaomi 12S Ultra / Фото Xiaomi

Новинка получила современную систему жидкостного охлаждения VC.

Аккумулятор – на 4860 милиампер-часов , которого, по обещанию компании, должно хватить на более чем день работы.

, которого, по обещанию компании, должно хватить на более чем день работы. Однако если смартфон все же разрядился, его можно зарядить с 0 до 50 процентов всего за 15 минут благодаря быстрой 67-ваттной зарядке.

благодаря быстрой 67-ваттной зарядке. Кроме того, поддерживается беспроводная зарядка мощностью 50 ватт и беспроводная обратная зарядка мощностью 10 ватт.



Xiaomi 12S Ultra / Фото Xiaomi



Xiaomi 12S Ultra / Фото Xiaomi

Камера Xiaomi 12S Ultra

В смартфоне Xiaomi 12S Ultra впервые применен новый большой датчик изображения Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм разрешением 50 мегапикселей. От размера датчика зависит финальное качество фотографий, ведь чем больше он, тем больше света можно захватить.

По сравнению с iPhone 13 Pro Max площадь датчика увеличена на 172 процента, а светочувствительная способность – на 76 процентов. При этом скорость работы камеры выросла на 32,5 процента, а скорость запуска – на 11 процентов.

Фотографии, как уверяет компания, получаются очень четкие и детализированные даже в плохих условиях. Стоит отметить, что аналогичное каждый год заявляет каждый производитель, поэтому насколько это правда можно будет оценить только после независимых тестов.

Профессиональное покрытие объективов камер призвано снизить количество бликов. Кроме того, поддерживается молниеносная непрерывная съемка, позволяющая делать 30 снимков в секунду.

Широкоугольная камера получила разрешение 48 мегапикселей.

Телефото модуль со 120-кратным зумом тоже 48-мегапиксельный.



Характеристики Xiaomi 12S Ultra / Фото Xiaomi

Другие детали

В смартфоне установлены стереодинамики Harman Kardon.

Заднюю панель покрывает экологически чистый силиконовый материал, имитирующий текстуру кожи. Он не только удобен и приятен на ощупь, но и обладает повышенной стойкостью к грязи. Материал якобы легко почистить с помощью салфетки, он не желтеет и не отслаивается после продолжительного использования.

Смартфон соответствует степени защиты IP68.



Xiaomi 12S Ultra / Фото Xiaomi

Цена Xiaomi 12S Ultra

За сочетание 8 гигабайтов оперативной и 256 гигабайтов постоянной памяти просят 895 долларов.

12/256 гигабайтов – 970 долларов.

12/512 гигабайтов – 1040 долларов.



Xiaomi 12S Ultra в черном цвете / Фото Xiaomi



Xiaomi 12S Ultra в зеленом цвете / Фото Xiaomi