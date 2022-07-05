Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition: чем отличается новый смартфон от версии на Snapdragon

Xiaomi представила новую версию смартфона Xiaomi 12 Pro, работающую на процессоре Dimensity от Mediatek. Он очень сильно отличается от своего предшественника на Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Это первый смартфон компании на базе однокристальной системы Mediatek Dimensity 9000+. Его результаты в тестах AnTuTu несколько хуже, чем у версии на Snapdragon 8 Plus Gen 1: более 1,1 миллиона баллов, что всего на 10 000 баллов меньше – такой результат на практике не ощутим для обычного пользователя.

Интересно Xiaomi 12S Ultra с гигантским блоком камер Leica официально представлен: что интересного

Характеристики Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Компания увеличила емкость аккумулятора с 4600 миллиампер-часов до 5160 миллиампер-часов. Вероятно, это связано с большим энергопотреблением чипа от Mediatek, однако конкретных тестов пока нет.

Время работы при интенсивном использовании составляет 1,21 суток, что на 0,01 суток меньше, чем заявляли в версии Snapdragon 8 Plus Gen 1.

При этом мощность проводной зарядки уменьшена со 120 ватт до 67.

Также смартфон получил такую же систему охлаждения, как у Xiaomi 12 Ultra, площадью 2900 квадратных миллиметров и двойные стереодинамики Harman Kardon.

Камеру также упростили: она сейчас на уровне Xiaomi Mi 12S. Логотипа Leica нет, в основной камере используется 50-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX707 формата 1/1,28 дюйма размером пикселя 1,22 микрометра. Фронтальная камера осталась 32-мегапиксельной.

Дисплей остался прежним: 6,73-дюймовая 2K AMOLED-панель Samsung E5.

Цена

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition оценили так:

8/256 гигабайтов – 597 долларов.

12/256 гигабайтов – 670 долларов.