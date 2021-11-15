Xbox от-кутюр: игровую консоль в дизайне Gucci оценили в невероятную сумму

В этом году Microsoft празднует 20-летие своего бренда фирменных консолей Xbox. По случаю такого юбилея компания решила выпустить лимитированную серию дизайнерских игровых устройств, объединив усилия с модным домом Gucci. Результат оценили недешево.

Для лимитированной серии выбрали Xbox Series X, выпущенные в ноябре 2020 года. Всего таких выпустят 100 штук. Продажи стартуют 17 ноября только в фирменных магазинах Gucci.

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Очень дорогое удовольствие

Xbox Series X от Gucci оценили в 10 000 долларов. В комплекте такой консоли будет:

сама консоль с фирменным узнаваемым узором Gucci на корпусе, который нанесли с помощью лазерной гравировки,

два беспроводных контроллера,

чемодан для хранения и переноски с аналогичным узором.



Xbox Series X от Gucci / Фото Gucci

Кроме того, владельцы получат Xbox Game Pass Ultimate – доступ к обширной библиотеке игр, в которые можно играть вместе с друзьями.

По словам представителей модного дома, вензеля, образующие орнамент, теперь можно читать не только как инициалы основателя бренда Гуччио Гуччи (Guccio Gucci), но и как сокращение слов Good Game ("хорошая игра").



Xbox Series X от Gucci / Фото Gucci

Приглянется такой гаджет разве что самым большим фанатам серии или же состоятельным поклонникам бренда Gucci. Ведь по нынешнему курсу стоимость составляет почти 264 тысячи гривен. Тогда как обычную версию можно купить в Украине по цене от 20 до 25 тысяч гривен.