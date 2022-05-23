xBox официально запустится в Украине, а правительство будет сотрудничать с Microsoft
Источник:телеграмм Михаила Федорова
Наконец-то Xbox официально зайдет на украинский рынок. Это позволит создавать украинские аккаунты, а в консолях появится украинский язык. Теперь украинским пользователям не придется выбирать самый понятный язык, поскольку можно будет выбрать родной.
Кроме того, украинское правительство будет сотрудничать с Microsoft по документированию военных преступлений России. Об этом украинская сторона договорилась в Давосе на встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом.
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Также команда Microsoft сообщила, что планирует помочь украинской цифровой индустрии во время восстановления.
С Microsoft мы сотрудничаем уже давно, и они активно поддерживают Украину во время войны: стали одной из первых компаний, которая в начале марта приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России и предоставила бесплатные облачные сервисы для Украины до конца 2022 года.
– сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Microsoft предоставила Украине цифровую поддержку на сотни миллионов долларов
В компании Microsoft подсчитали, что своими инициативами предоставили Украине цифровую поддержку на 242 миллиона долларов. Речь идет о финансовых грантах, промокампаниях, оборудовании и бесплатном доступе к продуктам и сервисам компании.
Президент Microsoft Брэд Смит подчеркнул, что его компания поддерживала и будет поддерживать Украину и дальше.
Microsoft и Украина: последние новости
- Напомним, что компания Xbox Microsoft Corp. прекратила продажи новых продуктов и услуг в России еще в начале марта .
- Также компания отдала все свои доходы от продажи игры Fortnite, полученные с 20 марта по 3 апреля на гуманитарную помощь для пострадавших от войны украинцев . Заметим, что Fortnite – самая популярная игра среди молодежи и приносит немалые средства.
- Недавно в Microsoft отчитались, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские ресурсы атаковали, по меньшей мере, 6 групп российских хакеров атаковали наши ресурсы. В общей сложности было около 240 атак. Преимущественно атаки совпадали с боевыми действиями.