Кроме того, украинское правительство будет сотрудничать с Microsoft по документированию военных преступлений России. Об этом украинская сторона договорилась в Давосе на встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом.

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Также команда Microsoft сообщила, что планирует помочь украинской цифровой индустрии во время восстановления.

С Microsoft мы сотрудничаем уже давно, и они активно поддерживают Украину во время войны: стали одной из первых компаний, которая в начале марта приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России и предоставила бесплатные облачные сервисы для Украины до конца 2022 года,

– сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Microsoft предоставила Украине цифровую поддержку на сотни миллионов долларов

В компании Microsoft подсчитали, что своими инициативами предоставили Украине цифровую поддержку на 242 миллиона долларов. Речь идет о финансовых грантах, промокампаниях, оборудовании и бесплатном доступе к продуктам и сервисам компании.

Президент Microsoft Брэд Смит подчеркнул, что его компания поддерживала и будет поддерживать Украину и дальше.

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