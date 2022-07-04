Израильская компания разработала прибор для отслеживания людей через стены

Компания Cameo-Tech представила прибор Xaver 1000, способный отслеживать объекты и людей сквозь стены в реальном времени. Гаджет использует ряд сенсоров, которые вместе с алгоритмами на основе искусственного интеллекта позволяют выявить наличие людей за стеной, их количество и расстояние от стены.

Среди прочего система позволяет обнаружить оружие у людей, их положение и даже в какую сторону повернуто лицо человека. Также благодаря Xaver 1000 можно просканировать площадь и понять планировку.

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Внешне устройство похоже на гигантский военный прожектор. Он имеет штатив, панели, раскрывающиеся в четыре стороны и экран размером 10,1 дюйма, демонстрирующий результаты сканирования. Экран также содержит элементы управления для манипуляции.

Как работает Xaver 1000

Чтобы узнать, что происходит за стеной, нужно установить платформу на штатив, развернуть ее у стены и запустить процесс сканирования. Всего через несколько секунд работы гаджет выводит на экран картинку с точной расстановкой предметов и людей за стеной с возможностью дальнейшего отслеживания их перемещения по территории.

По заявлениям Cameo-Tech, технология создает трехмерную визуальную картину и транслирует происходящее в режиме реального времени. Алгоритмы при этом самостоятельно интерпретирует собираемые данные – например, ИИ может определить планирование помещения, располагается ли за стеной человек, в какой позе он сейчас находится, куда направлено лицо и имеет ли объект оружие.

Полный список возможностей комплекса:

3D визуальное отображение живых и статических объектов,

Встроенный 10,1-дюймовый сенсорный дисплей

Складные крылья антенны для компактного хранения и транспортировки,

Система может проникать через самые распространенные стены и материалы.

Возможности удаленного отображения и управления через Wi-Fi,

Одновременное обнаружение движущихся и неподвижных объектов,

Простой интерфейс для интуитивно понятной интерпретации,

Интегрированная запись и воспроизведение данных для анализа после миссии, обучения и подведения итогов,

Собственные и уникальные алгоритмы и обработка сигналов,

Готов к использованию одним пользователем одним нажатием кнопки.

В компании отмечают, что такой функционал может оказаться крайне полезным при операциях по освобождению заложников.

Установил и работаешь

Xaver 1000, по заверениям разработчиков, легко проникает через все распространенные строительные материалы. Оборудование подходит для вооруженных сил, правоохранительных органов, разведывательных подразделений и поисково-спасательных групп.

Все потому, что устройство работает крайне просто, а сама технология не требует понимания работы алгоритмов – просто установил девайс, нажал кнопку и получил информацию. Интерфейс управления, как отмечают разработчики, тоже очень прост и понятен.

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Девайс является частью семейства продуктов See Through Walls, разрабатываемых компанией в военных целях. Анонс новой технологии прошел в конце июня в рамках выставки Eurosatury 2022 в Париже. Когда система появится на коммерческом рынке, Cameo-tech пока не говорят. Также там не раскрывают используемые в устройстве технологии.