WWDC – это ежегодная конференция разработчиков для платформы Macintosh. Она ориентируется преимущественно на программное обеспечение, а не на гаджеты, однако в этом году, как ожидается, мы все же увидим анонсы некоторых устройств компании, среди которых может быть первая гарнитура смешанной реальности от Apple.

Минимализм и отсутствие рамок: появились первые рендеры часов Apple Watch Series 8

Что покажет Apple

Как пишут западные СМИ, компания подготовила обновления всех основных операционных систем: iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9.

iOS 16

В новой версии операционной системы для смартфонов ожидаются:

Переработанный экран блокировки с действием виджетов.

Значительные улучшения системы уведомлений.

Обновление встроенных приложений и новые тренировки в сервисе Fitness+.

В "Сообщениях" разработчики сосредоточатся на социальной составляющей, особенно подчеркивается функция аудиосообщений.

В коде Apple Music ранее также нашли ссылку на отдельное приложение Classic с классической музыкой.

Кроме того, предположительно, компания расскажет о предстоящей функции Always-On Display, которую инсайдеры приписывают следующему поколению iPhone. Хотя компания вполне может приберечь этот анонс к презентации самих смартфонов осенью.

Также ходят слухи о функции обмена информацией со спутниками для вызова экстренных служб вне зоны покрытия сотовой сети.

И напоследок Apple хочет запустить подписку на устройства, которая позволит ежемесячно платить за использование iPhone, iPad или Mac.

iPadOS 16

Операционная система для планшетов, по данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, станет больше похожа на программное обеспечение для ноутбуков. Одним из шагов к цели является переработанная многозадачная система. Журналист ожидает, что Apple упростит переключение между приложениями и позволит изменять размер окон.

macOS 13

Здесь ожидаются значительные изменения в разделе "Настройки системы" – он будет больше напоминать интерфейс аналогичного раздела iPhone и iPad.

Есть также предположение, что компания добавит режим фокусировки с iPhone.

Считается, что Apple назовет новую версию macOS Mammoth в честь горы в Калифорнии. Корпорация подала заявку на регистрацию этой торговой марки еще в 2013 году, однако до сих пор ею не воспользовалась.

watchOS 9

В операционной системе для часов Apple приготовила новый режим энергосбережения, сочетающий в себе сниженный расход заряда батареи и ограничение производительности программ.

Компания также обновит функцию отслеживания сна, улучшит разделы, связанные со здоровьем и лекарствами в приложении "Здоровье".

Не обойдется без новых тренировок и наборов.

Есть вероятность, что Apple Watch Series 8, как и смартфоны, смогут подключаться к спутникам в случае чрезвычайной ситуации. Для этого требуются изменения в watchOS.

Устройства

Для WWDC презентация устройств не характерна. Однако все чаще появляются слухи, что Apple покажет на конференции новый MacBook Air, который получит "самое большое обновление с 2010 года". Здесь и полностью новый корпус, и тонкие светлые рамки дисплея, и новые цвета, новый набор портов, включая MagSafe и многое другое. Вероятно, сердцем ноутбука станет новый чип Apple M2.

Также могут показать компьютер Mac Pro на базе процессора M1 Ultra, однако шансов на это немного.

И наконец гарнитура смешанной реальности, о которой сегодня в техномире не говорит только ленивый. Компания работает над ней уже несколько лет. В прошлом году ходили слухи, что она будет представлена на WWDC 2022 году. Однако Марк Гурман и Мин-Чи Куо считают, что устройство еще не готово. Несмотря на это, компания все же может его просто анонсировать, раскрыв несколько деталей.

Согласно данным инсайдеров первое XR-устройство от Apple будет иметь два чипа: один на уровне М1 или более мощный будет отвечать за основные расчеты, другой – маломощный, отвечающий за обработку информации с датчиков.

Такая производительность якобы необходима для вывода изображения на два дисплея 4K с подсветкой microLED и получения данных с массива камер, которе отслеживают движения зрачков, снимают биометрию и захватывают окружающее пространство.

Гарнитура XR будет выполнять три задания: игры, потребление медиа и коммуникации.

Apple запустит отдельный магазин приложений, оптимизированных для формата.

По слухам, Apple уже работает над контентом с голливудскими режиссерами.

Все это будет включено в специальную операционную систему realityOS.

Где и когда смотреть

Компания уже создала анонс прямого эфира на своем YouTube канале. Трансляция начнется 6 июня в 20.00. Вы можете выставить напоминание прямо в видео, чтобы точно не пропустить.