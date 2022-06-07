WWDC 2022: Apple представила следующие версии своих операционных систем – что нового

6 июня прошло открытие конференции для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference. Рассказываем главное о новинках и анонсах, касающихся операционных систем iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 и macOS 13.

Презентация транслировалась на официальном сайте компании, на канале Apple на YouTube, в приложении Apple Developer и в Apple TV. Как и ожидалось, в текущем году представили не только программное обеспечение, но и устройства.

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iOS 16

К iOS традиционно приковано наибольшее внимание публики, поскольку эта операционная система обеспечивает работу главного продукта компании – смартфонов iPhone. Бета-версию уже можно установить.

Самым заметным обновлением называют новые настройки экрана блокировки.

Как рассказал первый спикер Крейг Федериги, старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple, пользователей ждет возможность детальной кастомизации: теперь можно изменить шрифт часов, подобрать собственный цвет для текста, добавить небольшие виджеты в стиле Apple Watch, создать дополнительные экраны блокировки.

Кроме того, система анализирует выбранное изображение, отделяет передний план и позволяет заменить фон другим изображением или цветом, изменить положение объекта переднего плана, передвигая его на новое место, установить для него фильтры и прочее.

Компания предлагает набор предварительно загруженных изображений, сгруппированных по категориям. Есть категории: "Подборка", "Погода и астрономия", Emoji и цветные градиенты.

Если оставить нижнее поле виджетов пустым, можно включить "эффекты глубины". Эта установка создает визуальное наложение элементов изображения обоев на часы. Вот как это выглядит:



Части изображения могут накладываться на элементы интерфейса / Фото Apple

Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки и масштабируются по мере их получения, чтобы не перекрывать объекты на экране заставки.



Новый дизайн уведомлений в iOS 16 / Фото Apple

Расширенные возможности фокусировки.

Разработчики также расширили функциональность фильтров фокусировки. Теперь к ним можно будет привязывать программы, экраны блокировки, вкладки Safari, виджеты и легко переключаться между режимами. Это позволит, например, отфильтровывать контент в Safari: можно видеть только вкладки, с которыми вы работаете в этот момент. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты. Разработчики могут использовать API фильтры в своих приложениях.



Обновленный режим фокусировки / Фото Apple

Появится новый вид push-сообщений под названием Live Activities.

Он позволит отслеживать разные процессы в реальном времени без открытия программы. К примеру, так можно следить за тем, как едет такси или наблюдать за счетом любимой команды.

Live Text теперь в видео.

iOS 16 будет поддерживать распознавание текста в видеороликах. Можно остановить воспроизведение, распознавать и скопировать текст или объекты на любом из стоп-кадров.

"Инновации" в Messages.

Messages в iOS 16 теперь позволят отменять отправку сообщений и редактировать уже отправленные. Эта функция давно доступна в некоторых продуктах конкурентов. Отменить передачу или редактировать можно в течение 15 минут. Кроме того, пользователи смогут помечать сообщения непрочитанными.

Обновить обещают и функцию диктовки, позволяющую вводить печатный текст, проговаривая его в микрофон смартфона. Во время диктовки клавиатура остается на экране, поэтому в любое время можно перейти от ввода голосом к вводу пальцами.

Система даже сможет ставить смайлики. Алгоритм распознает фразы типа "Funny Emoji" и превращает их в соответствующий смайл.

Редактирование изображений с функцией Visual Look App.

Пользователь может коснуться и удерживать изображение, чтобы выбрать центральный объект отдельно от фона и переместить его в любое место. К примеру, отправить кому-то в сообщении.

Встроенная функция поиска дубликатов .

. Обновления для Apple Wallet .

. Новые параметры Родительского контроля.

Персонализированное пространственное звучание и быстрый доступ к настройкам AirPods.

Тактильная отдача клавиатуры.

Одна из старых функций Android-смартфонов наконец-то досталась и владельцам iPhone. Теперь каждое прикосновение к клавиатуре может "откликаться" вибрацией.

Возможность просмотра паролей от сетей Wi-Fi .

. Обновления в системе безопасности.

Какие iPhone смогут обновиться

iOS 16 совместима со всеми смартфонами Apple, начиная от iPhone 8.

Полный список смартфонов, поддерживаемых iOS 16, выглядит следующим образом:

iPhone 8 и 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS и XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro и 11 Pro Max;

iPhone 12 и 12 mini;

iPhone 12 Pro и 12 Pro Max;

iPhone 13 и 13 mini;

iPhone 13 Pro и 13 Pro Max;

iPhone SE 2 и 3 поколений.

Когда ждать iOS 16

Бета-версия iOS 16 стала доступна разработчикам вчера, сразу после презентации.

Публичное бета-тестирование стартует в следующем месяце.

Финальная версия iOS 16 выйдет осенью.

watchOS 9

В операционной системе для умных часов Apple собирается использовать акселерометр и гироскоп для определения особенностей бега человека, длины шага и времени контакта с землей.

Добавили определение зон сердечного ритма, чтобы получать представление об уровне интенсивности нагрузки когда угодно.

Голосовое переключение режима тренировки, в том числе между разными видами спорта. Это будет полезно для спортсменов, участвующих в смешанных марафонах.

Новый дизайн сообщений, кнопки навигации и циферблаты часов: "Лунный календарь", "Астрономия", Playtime (забавные анимированные цифры), Metropolitan – строгий циферблат.

Программа "Активность" теперь доступна без Apple Watch – с данными, которые может измерять айфон.

Отслеживание расписания приема таблеток – со сканированием этикеток с помощью камеры. Система предупредит, если пользователь соединил медикаменты, которые опасно принимать одновременно.

В watchOS 9 к Apple Watch 7 добавятся новые языки для QWERTY-клавиатуры Apple Watch: Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский (Бразилия). Ранее QWERTY-клавиатура была доступна только англоязычным пользователям.

Обновление будет доступно осенью 2022 года.

macOS 13

Несмотря на ожидания, новая ОС для MacOS будет называться Ventura, а не Mammoth.

Ранние утечки рассказывали, что в macOS 13 изменится программа "Системные настройки". Эта информация, как и многие другие слитые инсайдерами данные, подтвердилась. Новые Настройки в MacOS 13 будут выглядеть как в iOS и iPadOS. Общая стилистика и разбивка параметров стала более привычной и интуитивной — теперь намного проще что-нибудь найти.

Обновлены "Системные настройки" / Фото Apple

Унификация этих параметров очевидно пойдет на пользу. Чем меньше различаются разные устройства одной экосистемы, тем меньше времени требуется пользователю на их освоение и привыкание.

Среди других обновлений – улучшение работы с окнами, новый поиск и iPhone вместо веб-камеры.

Stage Control.

Главной особенностью этого нововведения стала автоматическая компоновка окон сбоку от главного, с которым пользователь работает сейчас. Этот режим позволяет быстро найти нужное окно среди открытых десятков. Система группирует окна по программам, но есть возможность создавать свои группы.



Функция Stage Control / Фото Apple

Улучшилась работа системного поиска Spotlight . Теперь он умеет искать даже текст на изображениях за счет распознавания текста на уровне системы.

. Теперь он умеет искать даже текст на изображениях за счет распознавания текста на уровне системы. Обновилось приложение "Почта" – там появились отправка с задержкой и напоминания. Поиск теперь позволяет искать, в том числе, по добавленным файлам и даже синонимам.

– там появились отправка с задержкой и напоминания. Поиск теперь позволяет искать, в том числе, по добавленным файлам и даже синонимам. Браузер Safari стал гораздо экономнее тратить системные ресурсы. Кроме того, появилась группировка вкладок.



Группировка вкладок в Safari / Фото Apple

Появилась технология Passkeys – ключи доступа для приложений, которые не хранятся на сервере Apple. Это, как утверждается, позволит только пользователю получить доступ к системе. Ведь для идентификации используется биометрия, а не пароли.

– ключи доступа для приложений, которые не хранятся на сервере Apple. Это, как утверждается, позволит только пользователю получить доступ к системе. Ведь для идентификации используется биометрия, а не пароли. Кроме этого, расширились возможности функции Continuity , которая позволит перебросить активный вызов между устройствами Apple.

, которая позволит перебросить активный вызов между устройствами Apple. Камеру iPhone теперь можно использовать как веб-камеру Mac . Во время разговора можно транслировать рабочий стол параллельно с видеокамерой. Это поддерживается в FaceTime, Zoom и Teams.

. Во время разговора можно транслировать рабочий стол параллельно с видеокамерой. Это поддерживается в FaceTime, Zoom и Teams. Теперь компьютеры Mac с чипами M2 могут запускать игры с высоким качеством. За это отвечает технология Metal 3. Уже заявлены игры Resident Evil: Village и No Man's Sky, которые выйдут на MacOS.



Пользователи смогут опрокинуть активный вызов с одного устройства на другое / Фото Apple

Кто получит Ventura

В новой ОС прекратилась поддержка некоторых моделей Mac с 2014 по 2016 год, например iMac 2015 и MacBook 2016.

Установить MacOS 13 Monterey бесплатно смогут пользователи таких моделей Mac:

iMac (2017 и новее).

‌iMac‌ Pro.

MacBook Air (2018 и более новый).

MacBook Pro (2017 и более новый).

Mac Pro (2019 и более новый).

Mac mini (2018 и более новый).

MacBook (2017 и более новый).

Когда ждать

Тестирование новой версии операционной системы уже началось. Публичное бета-тестирование macOS 13 Ventura среди всех желающих начнется в июле. Стабильный релиз ожидается осенью 2022 года.

iPadOS 16

Операционная система для планшетов получила не так много обновлений.

Новые погодные виджеты.



Виджеты погоды в новой iPadOS 16 / Фото Apple

Программа iPad Notes встроена в FaceTime.

Вызов FaceTime также можно одним нажатием перенести на другое устройство, например MacBook или планшет.

Новая программа Freeform.

Для совместного творчества посредством цифровой доски для рисования. На нее можно крепить любой контент, включая аудио, видео и тяжелые документы.



Программа Freeform в новой iPadOS 16 / Фото Apple

В iPadOS 16 станет возможным обмен виртуальной памятью, что позволит программам переадресовать до 16 гигабайт памяти.

Обновленный режим многозадачности – одновременной работы с несколькими программами.

Новая система скейлинга экрана – дает больше возможностей для масштабирования изображения.

Смотрите полную презентацию Apple в записи: видео