WWDC 2022: Apple представила следующие версии своих операционных систем – что нового

7 июня 2022 , 15:01
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Источник:

Apple

6 июня прошло открытие конференции для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference. Рассказываем главное о новинках и анонсах, касающихся операционных систем iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 и macOS 13.

Презентация транслировалась на официальном сайте компании, на канале Apple на YouTube, в приложении Apple Developer и в Apple TV. Как и ожидалось, в текущем году представили не только программное обеспечение, но и устройства.

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iOS 16

К iOS традиционно приковано наибольшее внимание публики, поскольку эта операционная система обеспечивает работу главного продукта компании – смартфонов iPhone. Бета-версию уже можно установить.

  • Самым заметным обновлением называют новые настройки экрана блокировки.

Как рассказал первый спикер Крейг Федериги, старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple, пользователей ждет возможность детальной кастомизации: теперь можно изменить шрифт часов, подобрать собственный цвет для текста, добавить небольшие виджеты в стиле Apple Watch, создать дополнительные экраны блокировки.

Кроме того, система анализирует выбранное изображение, отделяет передний план и позволяет заменить фон другим изображением или цветом, изменить положение объекта переднего плана, передвигая его на новое место, установить для него фильтры и прочее.

Компания предлагает набор предварительно загруженных изображений, сгруппированных по категориям. Есть категории: "Подборка", "Погода и астрономия", Emoji и цветные градиенты.

Если оставить нижнее поле виджетов пустым, можно включить "эффекты глубины". Эта установка создает визуальное наложение элементов изображения обоев на часы. Вот как это выглядит:


Части изображения могут накладываться на элементы интерфейса / Фото Apple

Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки и масштабируются по мере их получения, чтобы не перекрывать объекты на экране заставки.


Новый дизайн уведомлений в iOS 16 / Фото Apple

  • Расширенные возможности фокусировки.

Разработчики также расширили функциональность фильтров фокусировки. Теперь к ним можно будет привязывать программы, экраны блокировки, вкладки Safari, виджеты и легко переключаться между режимами. Это позволит, например, отфильтровывать контент в Safari: можно видеть только вкладки, с которыми вы работаете в этот момент. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты. Разработчики могут использовать API фильтры в своих приложениях.


Обновленный режим фокусировки / Фото Apple

  • Появится новый вид push-сообщений под названием Live Activities.

Он позволит отслеживать разные процессы в реальном времени без открытия программы. К примеру, так можно следить за тем, как едет такси или наблюдать за счетом любимой команды.

  • Live Text теперь в видео.

iOS 16 будет поддерживать распознавание текста в видеороликах. Можно остановить воспроизведение, распознавать и скопировать текст или объекты на любом из стоп-кадров.

  • "Инновации" в Messages.

Messages в iOS 16 теперь позволят отменять отправку сообщений и редактировать уже отправленные. Эта функция давно доступна в некоторых продуктах конкурентов. Отменить передачу или редактировать можно в течение 15 минут. Кроме того, пользователи смогут помечать сообщения непрочитанными.

Обновить обещают и функцию диктовки, позволяющую вводить печатный текст, проговаривая его в микрофон смартфона. Во время диктовки клавиатура остается на экране, поэтому в любое время можно перейти от ввода голосом к вводу пальцами.

Система даже сможет ставить смайлики. Алгоритм распознает фразы типа "Funny Emoji" и превращает их в соответствующий смайл.

  • Редактирование изображений с функцией Visual Look App.

Пользователь может коснуться и удерживать изображение, чтобы выбрать центральный объект отдельно от фона и переместить его в любое место. К примеру, отправить кому-то в сообщении.

  • Встроенная функция поиска дубликатов.
  • Обновления для Apple Wallet.
  • Новые параметры Родительского контроля.
  • Персонализированное пространственное звучание и быстрый доступ к настройкам AirPods.
  • Тактильная отдача клавиатуры.

Одна из старых функций Android-смартфонов наконец-то досталась и владельцам iPhone. Теперь каждое прикосновение к клавиатуре может "откликаться" вибрацией.

  • Возможность просмотра паролей от сетей Wi-Fi.
  • Обновления в системе безопасности.

Какие iPhone смогут обновиться

iOS 16 совместима со всеми смартфонами Apple, начиная от iPhone 8.

Полный список смартфонов, поддерживаемых iOS 16, выглядит следующим образом:

  • iPhone 8 и 8 Plus;
  • iPhone X;
  • iPhone XS и XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro и 11 Pro Max;
  • iPhone 12 и 12 mini;
  • iPhone 12 Pro и 12 Pro Max;
  • iPhone 13 и 13 mini;
  • iPhone 13 Pro и 13 Pro Max;
  • iPhone SE 2 и 3 поколений.

Когда ждать iOS 16

Бета-версия iOS 16 стала доступна разработчикам вчера, сразу после презентации.

Публичное бета-тестирование стартует в следующем месяце.

Финальная версия iOS 16 выйдет осенью.

watchOS 9

  • В операционной системе для умных часов Apple собирается использовать акселерометр и гироскоп для определения особенностей бега человека, длины шага и времени контакта с землей.
  • Добавили определение зон сердечного ритма, чтобы получать представление об уровне интенсивности нагрузки когда угодно.
  • Голосовое переключение режима тренировки, в том числе между разными видами спорта. Это будет полезно для спортсменов, участвующих в смешанных марафонах.
  • Новый дизайн сообщений, кнопки навигации и циферблаты часов: "Лунный календарь", "Астрономия", Playtime (забавные анимированные цифры), Metropolitan – строгий циферблат.
  • Программа "Активность" теперь доступна без Apple Watch – с данными, которые может измерять айфон.
  • Отслеживание расписания приема таблеток – со сканированием этикеток с помощью камеры. Система предупредит, если пользователь соединил медикаменты, которые опасно принимать одновременно.
  • В watchOS 9 к Apple Watch 7 добавятся новые языки для QWERTY-клавиатуры Apple Watch: Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский (Бразилия). Ранее QWERTY-клавиатура была доступна только англоязычным пользователям.

Обновление будет доступно осенью 2022 года.

macOS 13

Несмотря на ожидания, новая ОС для MacOS будет называться Ventura, а не Mammoth.

Ранние утечки рассказывали, что в macOS 13 изменится программа "Системные настройки". Эта информация, как и многие другие слитые инсайдерами данные, подтвердилась. Новые Настройки в MacOS 13 будут выглядеть как в iOS и iPadOS. Общая стилистика и разбивка параметров стала более привычной и интуитивной — теперь намного проще что-нибудь найти.

Обновлены "Системные настройки" / Фото Apple

Унификация этих параметров очевидно пойдет на пользу. Чем меньше различаются разные устройства одной экосистемы, тем меньше времени требуется пользователю на их освоение и привыкание.

Среди других обновлений – улучшение работы с окнами, новый поиск и iPhone вместо веб-камеры.

  • Stage Control.

Главной особенностью этого нововведения стала автоматическая компоновка окон сбоку от главного, с которым пользователь работает сейчас. Этот режим позволяет быстро найти нужное окно среди открытых десятков. Система группирует окна по программам, но есть возможность создавать свои группы.


Функция Stage Control / Фото Apple

  • Улучшилась работа системного поиска Spotlight. Теперь он умеет искать даже текст на изображениях за счет распознавания текста на уровне системы.
  • Обновилось приложение "Почта" – там появились отправка с задержкой и напоминания. Поиск теперь позволяет искать, в том числе, по добавленным файлам и даже синонимам.
  • Браузер Safari стал гораздо экономнее тратить системные ресурсы. Кроме того, появилась группировка вкладок.


Группировка вкладок в Safari / Фото Apple

  • Появилась технология Passkeys – ключи доступа для приложений, которые не хранятся на сервере Apple. Это, как утверждается, позволит только пользователю получить доступ к системе. Ведь для идентификации используется биометрия, а не пароли.
  • Кроме этого, расширились возможности функции Continuity, которая позволит перебросить активный вызов между устройствами Apple.
  • Камеру iPhone теперь можно использовать как веб-камеру Mac. Во время разговора можно транслировать рабочий стол параллельно с видеокамерой. Это поддерживается в FaceTime, Zoom и Teams.
  • Теперь компьютеры Mac с чипами M2 могут запускать игры с высоким качеством. За это отвечает технология Metal 3. Уже заявлены игры Resident Evil: Village и No Man's Sky, которые выйдут на MacOS.


Пользователи смогут опрокинуть активный вызов с одного устройства на другое / Фото Apple

Кто получит Ventura

В новой ОС прекратилась поддержка некоторых моделей Mac с 2014 по 2016 год, например iMac 2015 и MacBook 2016.

Установить MacOS 13 Monterey бесплатно смогут пользователи таких моделей Mac:

  • iMac (2017 и новее).
  • ‌iMac‌ Pro.
  • MacBook Air (2018 и более новый).
  • MacBook Pro (2017 и более новый).
  • Mac Pro (2019 и более новый).
  • Mac mini (2018 и более новый).
  • MacBook (2017 и более новый).

Когда ждать

Тестирование новой версии операционной системы уже началось. Публичное бета-тестирование macOS 13 Ventura среди всех желающих начнется в июле. Стабильный релиз ожидается осенью 2022 года.

iPadOS 16

Операционная система для планшетов получила не так много обновлений.

  • Новые погодные виджеты.


Виджеты погоды в новой iPadOS 16 / Фото Apple

  • Программа iPad Notes встроена в FaceTime.

Вызов FaceTime также можно одним нажатием перенести на другое устройство, например MacBook или планшет.

  • Новая программа Freeform.

Для совместного творчества посредством цифровой доски для рисования. На нее можно крепить любой контент, включая аудио, видео и тяжелые документы.


Программа Freeform в новой iPadOS 16 / Фото Apple

  • В iPadOS 16 станет возможным обмен виртуальной памятью, что позволит программам переадресовать до 16 гигабайт памяти.
  • Обновленный режим многозадачности – одновременной работы с несколькими программами.
  • Новая система скейлинга экрана – дает больше возможностей для масштабирования изображения.

Смотрите полную презентацию Apple в записи: видео

 

Автор: Олександр Гайдамашко