WWDC 2022: Apple представила следующие версии своих операционных систем – что нового
Источник:Apple
6 июня прошло открытие конференции для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference. Рассказываем главное о новинках и анонсах, касающихся операционных систем iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 и macOS 13.
Презентация транслировалась на официальном сайте компании, на канале Apple на YouTube, в приложении Apple Developer и в Apple TV. Как и ожидалось, в текущем году представили не только программное обеспечение, но и устройства.
Интересно Apple работает над контентом для VR-очков с голливудскими режиссерами
iOS 16
К iOS традиционно приковано наибольшее внимание публики, поскольку эта операционная система обеспечивает работу главного продукта компании – смартфонов iPhone. Бета-версию уже можно установить.
- Самым заметным обновлением называют новые настройки экрана блокировки.
Как рассказал первый спикер Крейг Федериги, старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple, пользователей ждет возможность детальной кастомизации: теперь можно изменить шрифт часов, подобрать собственный цвет для текста, добавить небольшие виджеты в стиле Apple Watch, создать дополнительные экраны блокировки.
Кроме того, система анализирует выбранное изображение, отделяет передний план и позволяет заменить фон другим изображением или цветом, изменить положение объекта переднего плана, передвигая его на новое место, установить для него фильтры и прочее.
Компания предлагает набор предварительно загруженных изображений, сгруппированных по категориям. Есть категории: "Подборка", "Погода и астрономия", Emoji и цветные градиенты.
Если оставить нижнее поле виджетов пустым, можно включить "эффекты глубины". Эта установка создает визуальное наложение элементов изображения обоев на часы. Вот как это выглядит:
Части изображения могут накладываться на элементы интерфейса / Фото Apple
Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки и масштабируются по мере их получения, чтобы не перекрывать объекты на экране заставки.
Новый дизайн уведомлений в iOS 16 / Фото Apple
- Расширенные возможности фокусировки.
Разработчики также расширили функциональность фильтров фокусировки. Теперь к ним можно будет привязывать программы, экраны блокировки, вкладки Safari, виджеты и легко переключаться между режимами. Это позволит, например, отфильтровывать контент в Safari: можно видеть только вкладки, с которыми вы работаете в этот момент. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты. Разработчики могут использовать API фильтры в своих приложениях.
Обновленный режим фокусировки / Фото Apple
- Появится новый вид push-сообщений под названием Live Activities.
Он позволит отслеживать разные процессы в реальном времени без открытия программы. К примеру, так можно следить за тем, как едет такси или наблюдать за счетом любимой команды.
- Live Text теперь в видео.
iOS 16 будет поддерживать распознавание текста в видеороликах. Можно остановить воспроизведение, распознавать и скопировать текст или объекты на любом из стоп-кадров.
- "Инновации" в Messages.
Messages в iOS 16 теперь позволят отменять отправку сообщений и редактировать уже отправленные. Эта функция давно доступна в некоторых продуктах конкурентов. Отменить передачу или редактировать можно в течение 15 минут. Кроме того, пользователи смогут помечать сообщения непрочитанными.
Обновить обещают и функцию диктовки, позволяющую вводить печатный текст, проговаривая его в микрофон смартфона. Во время диктовки клавиатура остается на экране, поэтому в любое время можно перейти от ввода голосом к вводу пальцами.
Система даже сможет ставить смайлики. Алгоритм распознает фразы типа "Funny Emoji" и превращает их в соответствующий смайл.
- Редактирование изображений с функцией Visual Look App.
Пользователь может коснуться и удерживать изображение, чтобы выбрать центральный объект отдельно от фона и переместить его в любое место. К примеру, отправить кому-то в сообщении.
- Встроенная функция поиска дубликатов.
- Обновления для Apple Wallet.
- Новые параметры Родительского контроля.
- Персонализированное пространственное звучание и быстрый доступ к настройкам AirPods.
- Тактильная отдача клавиатуры.
Одна из старых функций Android-смартфонов наконец-то досталась и владельцам iPhone. Теперь каждое прикосновение к клавиатуре может "откликаться" вибрацией.
- Возможность просмотра паролей от сетей Wi-Fi.
- Обновления в системе безопасности.
Какие iPhone смогут обновиться
iOS 16 совместима со всеми смартфонами Apple, начиная от iPhone 8.
Полный список смартфонов, поддерживаемых iOS 16, выглядит следующим образом:
- iPhone 8 и 8 Plus;
- iPhone X;
- iPhone XS и XS Max;
- iPhone XR;
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro и 11 Pro Max;
- iPhone 12 и 12 mini;
- iPhone 12 Pro и 12 Pro Max;
- iPhone 13 и 13 mini;
- iPhone 13 Pro и 13 Pro Max;
- iPhone SE 2 и 3 поколений.
Когда ждать iOS 16
Бета-версия iOS 16 стала доступна разработчикам вчера, сразу после презентации.
Публичное бета-тестирование стартует в следующем месяце.
Финальная версия iOS 16 выйдет осенью.
watchOS 9
- В операционной системе для умных часов Apple собирается использовать акселерометр и гироскоп для определения особенностей бега человека, длины шага и времени контакта с землей.
- Добавили определение зон сердечного ритма, чтобы получать представление об уровне интенсивности нагрузки когда угодно.
- Голосовое переключение режима тренировки, в том числе между разными видами спорта. Это будет полезно для спортсменов, участвующих в смешанных марафонах.
- Новый дизайн сообщений, кнопки навигации и циферблаты часов: "Лунный календарь", "Астрономия", Playtime (забавные анимированные цифры), Metropolitan – строгий циферблат.
- Программа "Активность" теперь доступна без Apple Watch – с данными, которые может измерять айфон.
- Отслеживание расписания приема таблеток – со сканированием этикеток с помощью камеры. Система предупредит, если пользователь соединил медикаменты, которые опасно принимать одновременно.
- В watchOS 9 к Apple Watch 7 добавятся новые языки для QWERTY-клавиатуры Apple Watch: Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский (Бразилия). Ранее QWERTY-клавиатура была доступна только англоязычным пользователям.
Обновление будет доступно осенью 2022 года.
macOS 13
Несмотря на ожидания, новая ОС для MacOS будет называться Ventura, а не Mammoth.
Ранние утечки рассказывали, что в macOS 13 изменится программа "Системные настройки". Эта информация, как и многие другие слитые инсайдерами данные, подтвердилась. Новые Настройки в MacOS 13 будут выглядеть как в iOS и iPadOS. Общая стилистика и разбивка параметров стала более привычной и интуитивной — теперь намного проще что-нибудь найти.
Обновлены "Системные настройки" / Фото Apple
Унификация этих параметров очевидно пойдет на пользу. Чем меньше различаются разные устройства одной экосистемы, тем меньше времени требуется пользователю на их освоение и привыкание.
Среди других обновлений – улучшение работы с окнами, новый поиск и iPhone вместо веб-камеры.
- Stage Control.
Главной особенностью этого нововведения стала автоматическая компоновка окон сбоку от главного, с которым пользователь работает сейчас. Этот режим позволяет быстро найти нужное окно среди открытых десятков. Система группирует окна по программам, но есть возможность создавать свои группы.
Функция Stage Control / Фото Apple
- Улучшилась работа системного поиска Spotlight. Теперь он умеет искать даже текст на изображениях за счет распознавания текста на уровне системы.
- Обновилось приложение "Почта" – там появились отправка с задержкой и напоминания. Поиск теперь позволяет искать, в том числе, по добавленным файлам и даже синонимам.
- Браузер Safari стал гораздо экономнее тратить системные ресурсы. Кроме того, появилась группировка вкладок.
Группировка вкладок в Safari / Фото Apple
- Появилась технология Passkeys – ключи доступа для приложений, которые не хранятся на сервере Apple. Это, как утверждается, позволит только пользователю получить доступ к системе. Ведь для идентификации используется биометрия, а не пароли.
- Кроме этого, расширились возможности функции Continuity, которая позволит перебросить активный вызов между устройствами Apple.
- Камеру iPhone теперь можно использовать как веб-камеру Mac. Во время разговора можно транслировать рабочий стол параллельно с видеокамерой. Это поддерживается в FaceTime, Zoom и Teams.
- Теперь компьютеры Mac с чипами M2 могут запускать игры с высоким качеством. За это отвечает технология Metal 3. Уже заявлены игры Resident Evil: Village и No Man's Sky, которые выйдут на MacOS.
Пользователи смогут опрокинуть активный вызов с одного устройства на другое / Фото Apple
Кто получит Ventura
В новой ОС прекратилась поддержка некоторых моделей Mac с 2014 по 2016 год, например iMac 2015 и MacBook 2016.
Установить MacOS 13 Monterey бесплатно смогут пользователи таких моделей Mac:
- iMac (2017 и новее).
- iMac Pro.
- MacBook Air (2018 и более новый).
- MacBook Pro (2017 и более новый).
- Mac Pro (2019 и более новый).
- Mac mini (2018 и более новый).
- MacBook (2017 и более новый).
Когда ждать
Тестирование новой версии операционной системы уже началось. Публичное бета-тестирование macOS 13 Ventura среди всех желающих начнется в июле. Стабильный релиз ожидается осенью 2022 года.
iPadOS 16
Операционная система для планшетов получила не так много обновлений.
- Новые погодные виджеты.
Виджеты погоды в новой iPadOS 16 / Фото Apple
- Программа iPad Notes встроена в FaceTime.
Вызов FaceTime также можно одним нажатием перенести на другое устройство, например MacBook или планшет.
- Новая программа Freeform.
Для совместного творчества посредством цифровой доски для рисования. На нее можно крепить любой контент, включая аудио, видео и тяжелые документы.
Программа Freeform в новой iPadOS 16 / Фото Apple
- В iPadOS 16 станет возможным обмен виртуальной памятью, что позволит программам переадресовать до 16 гигабайт памяти.
- Обновленный режим многозадачности – одновременной работы с несколькими программами.
- Новая система скейлинга экрана – дает больше возможностей для масштабирования изображения.
Смотрите полную презентацию Apple в записи: видео