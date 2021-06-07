Apple проводит уже традиционную для себя ежегодную конференцию в привычном онлайн формате, поэтому приобщиться к просмотру анонсов обновлений и новинок может каждый желающий. В понедельник, 7 июня, мероприятие начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Где смотреть трансляцию WWDC 2021

Посмотреть мероприятие вы можете прямо на нашей странице на видео ниже. Apple будет транслировать конференцию на своем сайте и на официальном YouTube-канале. Мы же будем оперативно освещать все анонсы на сайте.

WWDC 2021: смотреть онлайн-конференцию