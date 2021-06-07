iOS 15

Практически со 100% вероятностью Apple представит iOS 15, в которой ожидается не так много изменений по сравнению с прошлогодней iOS 14.

Не пропустите Huawei представила ряд новых продуктов на базе операционной системы HarmonyOS 2

Ранее в Bloomberg сообщили, что новая iOS, как минимум, принесет несколько новых возможностей:

обновленные настройки уведомлений;

возможность установить автоматические ответы на сообщения в зависимости от их статуса;

быстрый доступ к данным о конфиденциальности;

новые команды Siri для здоровья;

и некоторые другие изменения, вроде функции всегда включенного экрана (Always on Display), которая уже давно доступна на Android.

Кроме того, разработчики могут доработать виджеты и новые эмодзи. Также ожидается поддержка сторонних устройств слежения за взглядом пользователя и слуховых аппаратов.



Пользователей ожидает новая версия iOS 15 / Фото Apple

Были слухи и о том, что iOS 15 получит несколько переработанный дизайн – на это намекали новые иконки некоторых приложений Apple, которые вышли раньше. Хотя, вряд ли стоит ожидать радикальных изменений внешнего вида.

А вот предполагаемый список устройств, которые обновят до iOS 15:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPod touch 7th gen.

iPadOS 15

OC для iPad тоже обновится, а главным нововведением должен стать переработанный домашний экран.

Источники утверждают, что это будет наиболее значительное обновление домашнего экрана iPad с момента запуска продукта. Ожидается, что новая система своим внешним видом и возможностями максимально приблизится к macOS.

К тому же, после выхода iPad Pro на базе M1, для этого есть все предпосылки. Даже пошли слухи, что Apple в перспективе объединит направления iPad и Mac. Позже эту информацию опровергли высокопоставленные сотрудники компании.



На перезентации Apple покажут iPadOS 15 / Фото Apple

А еще, по словам инсайдеров, на iPad Pro последних поколений можно будет запускать профессиональный софт, адаптированный под Mac на M1.

Речь идет о:

Xcode;

Final Cut Pro;

та Logic Pro.

Интересно Apple обновила AirTags: теперь следить за людьми не получится

macOS 12

Apple явно не ограничится обновлением для iPhone и iPad, и представит наследницу macOS 11 Big Sur. Чего от нее ожидать пока точно неизвестно.

Система может называться Mammoth или Monterey. Скорее всего, новая macOS не принесет никаких революционных изменений. Поработают над оптимизацией, придадут всякого разного по мелочи.

По слухам, набор приложений, который входит в комплект поставки системы, будет расширен. А еще на Mac могут появиться персонажи мимодзи, но это не точно.

watchOS 8

Во-первых, в watchOS 8 ожидаются новые циферблаты.

Во-вторых, в систему могут интегрировать приложение "Здоровье", что позволит пользователям просматривать свои показатели здоровья (данные сна, шаги и многое другое) прямо на часах.



Умные часы Apple также получат обновленную операционку watshOS 8 / Фото Apple

Кроме того, в "Центре управления" могут появиться виджеты небольших размеров, а данные с них будут синхронизироваться прямо с iPhone. Как вариант, виджет состояния батареи на подключенных к часам устройствах.

Все это пока лишь слухи, не более.

tvOS 15

20 апреля Apple показала приставку Apple TV 4K нового поколения с новым пультом Siri Remote.

Новая приставка работает под управлением производительного процессора A12 Bionic, и было бы странно, если бы разработчики Apple своим новым софтом не задействовали эти мощности.

Чипсет M1x або M2

Обычно Apple в рамках WWDC акцентирует внимание на свои софтверные новинки, однако могут уделить внимание и железу, ведь теперь у компании есть собственные процессоры.

Например, в рамках конференции было бы неплохо услышать подробности о процессорах, которые бы развивали идеи, заложенные в M1. Это мощное решение, но его производительности явно недостаточно для требовательных к ресурсам профессиональных задач.

Например, Mac Pro по-прежнему использует чипы от Intel. Что смогут предложить условные M1x или M2? Ранее сообщалось, что Apple работает над новым 32-ядерным процессором на базе ARM. Затем появилась информация, что новый Mac Pro выйдет в двух версиях: с 20-ядерным и 40-ядерным чипом, при этом графическая составляющая будет на уровне 64 или 128 ядер.



Возможно на презентации покажут новый чипсет / Фото Apple

О производительности всего этого дела остается только догадываться. Кстати, Apple уже запустила в массовое производство процессор M2 – об этом стало известно из отчета Nikkei Asia. Новый набор микросхем состоит на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Важно В чипе Apple M1 нашли аппаратную уязвимость – исправить можно только на заводе

Новые MacBook Pro

Аналитик Wedbush Дэниэл Айвс сообщил, что Apple готовит "несколько сюрпризов" на WWDC 2021. Одним из которых якобы окажется анонс новых MacBook Pro на Apple Silicon.

О том, что обновленные MacBook Pro с ARM могут представить уже этим летом, сообщали и в Bloomberg. А это значит, что такой анонс вполне возможен.

Ноутбуков ожидается две версии: с экраном 14 и 16 дюймов. В новинках должно появиться гораздо больше портов Thunderbolt, порт HDMI и слот для карт SD. Также ожидается возвращение магнитной зарядки MagSafe.

Основой устройства могут стать как раз M1x или M2.

Как и где смотреть WWDC 2021

Основная презентация стартует 7 июня в 20:00 по киевскому времени.

По традиции Apple будет транслировать мероприятие на своем сайте и на официальном YouTube-канале. Мы будем оперативно освещать все новости на сайте.

WWDC 2021 – презентация Apple для разработчиков: смотрите онлайн