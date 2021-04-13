Как говорят разработчики Wargaming Chicago-Baltimore, обновление Modern Armor принесет игрокам совершенно новый игровой опыт и удивит бывалых геймеров.

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Современная эпоха танковых сражений будет существовать параллельно с версией, посвященной периоду Второй мировой войны. Геймеры смогут выехать на поле боя на наиболее знаковых танках нашего времени – например, на американском M1A2 Abrams или советском Т-72БМ.

Кроме того, игроки смогут изменить ход истории, борясь в одиночку или с товарищами по команде за тактическое преимущество на поле битвы.

Modern Armor, первое обновление в серии, что стартует 27 апреля и будет доступно для кросс-платформенных боев на PlayStation 4 и 5, а также на Xbox One, Xbox Series S и X.