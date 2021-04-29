Версия игры для Steam доступна только для новых танковых аккаунтов, зарегистрированных через платформу Steam. При этом новые пользователи получат доступ ко всему контенту World of Tanks.

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Что получат новые игроки World of Tanks

Все новые танковые аккаунты зарегистрированы в игре через платформу Steam получат доступ к:

десяткам боевых локаций

различным режимам и ивентам;

огромному парку техники, представленному в пяти классах, каждый из которых предлагает особые игровые возможности.

Представитель компании Valve, специалист отдела Business Development Натаниэль Блю подчеркнул, что "компания рада приветствовать World of Tanks на платформе Valve и представить эту феноменальную игру аудитории Steam".

Лаунч-трейлер World of Tanks в Steam: смотрите видео

Интересный факт! Сейчас в World of Tanks зарегистрировано более 160 миллионов пользователей, она получила четыре награды Golden Joystick и установила несколько рекордов Гиннеса.