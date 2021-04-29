Версия игры для Steam доступна только для новых танковых аккаунтов, зарегистрированных через платформу Steam. При этом новые пользователи получат доступ ко всему контенту World of Tanks.
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Что получат новые игроки World of Tanks
Все новые танковые аккаунты зарегистрированы в игре через платформу Steam получат доступ к:
- десяткам боевых локаций
- различным режимам и ивентам;
- огромному парку техники, представленному в пяти классах, каждый из которых предлагает особые игровые возможности.
Представитель компании Valve, специалист отдела Business Development Натаниэль Блю подчеркнул, что "компания рада приветствовать World of Tanks на платформе Valve и представить эту феноменальную игру аудитории Steam".
Лаунч-трейлер World of Tanks в Steam: смотрите видео
Что известно об игре World of Tanks?
Это командная массовая многопользовательская онлайн-игра, посвященная бронированным машинам середины XX века. В распоряжении игроков 30 боевых карт, созданных на основе реальных локаций времен Второй мировой войны, и исторически достоверная техника 11 наций общей численностью в 600 единиц.