В World of Tanks Blitz стартует месяц космических забав: чего ждать игрокам
В апреле в игре World of Tanks Blitz стартует Луна космических забав. Игрокам обещают "подарки и крутые игровые режимы". Кстати, по случаю этого разработчик запустил в небо мини-копию танка.
Источник:24 канал
Команда World of Tanks Blitz запустила до стратосферы копию модифицированного среднего танка Cromwell в масштабе 1:32. Модель взлетела в воздух, пролетела над землей на высоте 24 км и успешно приземлилась.
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Кстати, теперь этот танк можно найти среди особых наград Операции "Красная планета".
Копию танка Cromwell запустили в космос: смотрите на видео
Космический месяц
Кроме новой Операции, которая пройдет с 1 по 30 апреля, "танкистам" следует подготовиться к ряду "космических активностей".
- Марафон межгалактических торжеств "Звезды сошлись!", в котором игроки смогут получить уникальные награды в обмен на накопленные ресурсы (такие как кредиты, бустеры и сертификаты на дни премиум-аккаунта). Событие продлится с 26 марта по 5 апреля.
- На неделю вернется "выживание". С 31 марта по 4 апреля игроки смогут получить космический заряд эмоций, участвуя в этом энергичном режиме.
- В World of Tanks Blitz станет доступным событие "цель: Sheridan ракетный". С 9 по 16 апреля игроки, которым еще не довелось получить танк Sheridan, что оснащен противотанковыми управляемыми ракетами, смогут оценить преимущества этой машины.
- С 12 по 18 апреля к игре вернется долгожданный режим "Гравитация", в котором у танков появится новая способность: они смогут подпрыгивать и продолжать бой с воздуха.
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