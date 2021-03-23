В апреле в игре World of Tanks Blitz стартует Луна космических забав. Игрокам обещают "подарки и крутые игровые режимы". Кстати, по случаю этого разработчик запустил в небо мини-копию танка.

Команда World of Tanks Blitz запустила до стратосферы копию модифицированного среднего танка Cromwell в масштабе 1:32. Модель взлетела в воздух, пролетела над землей на высоте 24 км и успешно приземлилась.

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Кстати, теперь этот танк можно найти среди особых наград Операции "Красная планета".

Копию танка Cromwell запустили в космос: смотрите на видео

Космический месяц

Кроме новой Операции, которая пройдет с 1 по 30 апреля, "танкистам" следует подготовиться к ряду "космических активностей".