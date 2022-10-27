Work ua удаляет русский язык из своего приложения для поиска работы

Сервис для поиска работы Work.ua разослал пользователям письма, в которых сообщил о будущем удалении русского языка из своего приложения. Рассказываем, когда это произойдет.

Теперь Work.ua будет доступен только на украинском языке. Английской версии, напомним, у сервиса сейчас нет.

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Что известно

Как сообщается в письме от Work.ua, обновление пройдет уже сегодня, 27 октября.

Мы делаем это, потому что верим: если хотим победы в будущем, мы должны сделать решительный шаг уже сегодня. Потому что русский язык — опасен и угрожает независимости Украины, он будет убивать и ослаблять нас и нашу страну, и наши бизнесы.

– говорят в компании.

Удаление русскоязычной версии из приложения – это часть более масштабной инициативы, направленной на отказ от русского.

Ранее компания также сделала баннеры о том, что употребление языка оккупантов опасно, и призвала перейти на украинский на всех страницах.

Кроме того, там подготовили инструкции по переходу на украинский для бизнеса.

Ежемесячно приложением Work.ua пользуются уже более 350 тысяч человек, мы уверены, им будет гораздо приятнее искать лучшую работу на украинском,

– добавляют в Work.ua.

Вероятно, вслед за приложением русский исчезнет также и с сайта.