Фонд содействия развитию предпринимательства Эстонии (Enterprise Estonia) запустил кампанию, которая дает возможность программистам из разных стран бесплатно пожить в стране от 1 до 6 месяцев.

Программа получила название "SKIP 2020. Work in Estonia". Этот шанс предлагают ICT-разработчикам (информационно-коммуникационные технологии) с опытом работы от трех лет и возможностью работать удаленно до 6 месяцев, говорится в программе.

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Выбирать участников будут на конкурсной основе. Победителям организаторы оплачивают проживание в стране. Кандидат сможет лично выбрать один из предложенных вариантов жилья.

Правда, другие расходы (страхование, транспортные расходы и пр.) должны взять на себя победители.

Всего жюри определит пять победителей.

Как принять участие

Для того, чтобы принять участие в конкурсе кандидату нужно:

написать текст "Такое могло произойти лишь в 2020";

отправить произведение, заполнив форму участника на сайте кампании;

кандидат должен быть старше 24 лет.

Прием заявок открыт до 31 декабря 2020 года. Победителей будут выбирать на основе их рассказов.