Word, Excel и Teams в одном приложении: Microsoft представила Loop для совместной работы в Offic

Компания Microsoft анонсировала новую программу Loop, которая станет доступной в рамках подписки Microsoft 365 и объединит возможности различных офисных приложений, включая Word, Excel, PowerPoint и Teams. Новая программа по сути является гибкой средой с компонентами, которые можно перемещать и синхронизировать между собой, делая совместную работу более удобной и продуктивной.

Сейчас приложение начнут постепенно внедрять для пользователей. Сообщается, что отдельные элементы Loop появятся в Teams, Office и OneNote уже в этом месяце. Что касается отдельной программы Loop, то она будет запущена позже.

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Все что известно о Microsoft Loop

Microsoft Loop состоит из трех основных элементов:

компоненты Loop;

страницы Loop;

и рабочие области Loop.

Компоненты Loop

Компоненты являются отдельными фрагментами контента, которые доступны одновременно в нескольких приложениях и могут обновляться в режиме реального времени. Таким фрагментом, например, могут быть заметки в календарной записи для вставки в Outlook с последующим редактированием в письме.

В качестве компонента Loop могут выступать различные элементы, такие как таблицы, списки и прочее. Редактирование таких элементов происходит в облачных приложениях Office, вследствие чего гарантируется, что все пользователи работают с актуальной версией файла.

Компоненты Microsoft Loop

Все элементы также будут доступны в главном меню Loop, где пользователь может видеть весь список доступных компонентов и страниц, а также пользователей, которые работают над редактированием.

Страницы Loop

Страницы являются отдельными полотнами, которые могут использоваться для упорядочения компонентов Loop и совместной работы с их применением в процессе. Поддерживается вставка и публикация компонентов, созданных за пределами пространства Loop. При этом некоторые из элементов можно редактировать, не используя Loop, но с помощью других программ.

Страница в Microsoft Loop

Рабочие области Loop

Рабочие области являются общим пространством, с помощью которого пользователи могут объединить вместе все инструменты, необходимые для выполнения поставленных задач. Поддерживается такие возможности, как:

отслеживание прогресса выполнения задач;

добавление заметок;

просмотр задач, над которыми работают те или иные пользователи и другие функции.

Рабочая область Microsoft Loop

Стоит отметить, что концепция Loop напоминает популярный сервис для совместной работы Notion.