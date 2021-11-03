Сейчас приложение начнут постепенно внедрять для пользователей. Сообщается, что отдельные элементы Loop появятся в Teams, Office и OneNote уже в этом месяце. Что касается отдельной программы Loop, то она будет запущена позже.
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Все что известно о Microsoft Loop
Microsoft Loop состоит из трех основных элементов:
- компоненты Loop;
- страницы Loop;
- и рабочие области Loop.
Компоненты Loop
Компоненты являются отдельными фрагментами контента, которые доступны одновременно в нескольких приложениях и могут обновляться в режиме реального времени. Таким фрагментом, например, могут быть заметки в календарной записи для вставки в Outlook с последующим редактированием в письме.
В качестве компонента Loop могут выступать различные элементы, такие как таблицы, списки и прочее. Редактирование таких элементов происходит в облачных приложениях Office, вследствие чего гарантируется, что все пользователи работают с актуальной версией файла.
Компоненты Microsoft Loop
Все элементы также будут доступны в главном меню Loop, где пользователь может видеть весь список доступных компонентов и страниц, а также пользователей, которые работают над редактированием.
Страницы Loop
Страницы являются отдельными полотнами, которые могут использоваться для упорядочения компонентов Loop и совместной работы с их применением в процессе. Поддерживается вставка и публикация компонентов, созданных за пределами пространства Loop. При этом некоторые из элементов можно редактировать, не используя Loop, но с помощью других программ.
Страница в Microsoft Loop
Рабочие области Loop
Рабочие области являются общим пространством, с помощью которого пользователи могут объединить вместе все инструменты, необходимые для выполнения поставленных задач. Поддерживается такие возможности, как:
- отслеживание прогресса выполнения задач;
- добавление заметок;
- просмотр задач, над которыми работают те или иные пользователи и другие функции.
Рабочая область Microsoft Loop