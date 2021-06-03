"Windows следующего поколения": Microsoft объявила дату презентации операционной системы

Компания Microsoft готовится подробно рассказать о "следующем поколении Windows" на специальном мероприятии, которое состоится в конце этого месяца. Софтверный гигант начал рассылать приглашения на мероприятие, которое будет полностью посвящено программной платформе Windows.

Когда состоится мероприятие посвященное презентации нового поколения Windows

На будущей презентации выступят генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и директор по продуктам Microsoft Панос Панай. Стоит отметить, что Microsoft начала рассылать приглашения СМИ всего спустя неделю после того, как Наделла заявил, что в ближайшее время состоится анонс "Windows следующего поколения".

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Событие посвященное презентации нового поколения операционной системы начнется в 18:00 (по киевскому времени) 24 июня.

Что покажут на презентации операционки

Ожидается, что в рамках анонсированного мероприятия Microsoft подробно расскажет о значительных изменениях, которые ожидают программную платформу Windows, включая крупное обновление пользовательского интерфейса.

Уже давно известно, что будущее обновлениеWindows разрабатывается под кодовым названием Sun Valley и можно предположить, что после официального анонса оно станет доступным участникам инсайдерской программы Microsoft.



Обновленную платформу Windows представят уже совсем скоро / Фото Microsoft

Отказ от Windows 10X

Примечательно, что приглашение на мероприятие Microsoft содержит в себе новый логотип Windows, который изменился, как и многие элементы интерфейса ОС.

В прошлом месяце Microsoft подтвердила прекращение разработки Windows 10X, которая создавалась для устройств с двумя экранами. Вместо этого разработчики решили интегрировать основные визуальные элементы модульной Windows 10X в существующую Windows 10.

Пользователей ожидает масса изменений, которые будут озвучены разработчиками уже в конце месяца. Что касается сроков запуска обновления Sun Valley, то предполагается, что оно станет общедоступным в октябре-ноябре этого года.

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Важно отметить, что ожидать новую Windows не стоит. Microsoft давно отметила на том, что основной операционной системой компании является Windows 10, которую она продолжит развивать внедряя новые изменения, функции и возможности, поэтому ожидать презентацию какой-то Windows 11 точно не стоит.