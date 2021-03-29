Microsoft выпустила Windows 95 более 25 лет назад. Однако оказалось, что пользователи успели разгадать не все секреты этой операционной системы. Несколько дней назад энтузиаст под ником Albacore опубликовал в своем аккаунте в твиттере небольшое видео, в котором продемонстрировал "пасхалку" в программе Internet Mail.

Что такое пасхалка?

Напомним, "пасхальным яйцом" (easter egg) или "пасхалкой" принято называть любой секрет или скрытую функцию в видеоиграх и программном обеспечении, для доступа к которым необходимо выполнить определенные действия.

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Разработчики нередко прячут такие секреты в своих продуктах, а пользователи пытаются их найти. Как оказалось, иногда на это уходят десятилетия.

Что именно нашли в старой версии Windows 95

Пользователь твиттера под ником Albacore сумел отыскать "пасхалку" в программе Internet Mail, которая позже была заменена на Outlook Express. Говорится о возможности вызова окна с прокручивающимся списком имен разработчиков, что напоминает титры к фильму.

Как получить доступ к секрету

Чтобы вывести это окно на экран необходимо в программе Internet Mail нажать кнопку "Помощь", в контекстном меню выбрать пункт "О программе", выбрать один из файлов в списке и написать слово Mortimer. После этого перед пользователем появится окно со списком имен разработчиков.

It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / IE4's Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program's developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg — Albacore (@thebookisclosed) March 26, 2021

Стоит отметить, что официальная поддержка Windows 95 была приостановлена еще в конце 2001 года. Сейчас запустить эту операционную систему можно разве что на виртуальной машине, либо на очень старом компьютере.