Хотите обновиться в Windows 11 – не спешите: 11 причин не переходить на новую систему Microsoft

Если вы не хотите покупать новый компьютер или отказываться от эффективного интерфейса, который вам нравится, тогда не переходите на Windows 11. Не такая уж старушка Windows 10 делает все так же хорошо, а в некоторых случаях даже лучше.

По собственному опыту и дискуссиям в сети 24 канал собрал перечень по 10 причинам не переходить на Windows 11, если вам удобно на Windows 10 и вы не любите изменений, а к ним стоит подготовиться, поскольку отличий немало.

Не пропустите Microsoft запретила россиянам загружать Windows

1. Вероятно, вам нужно будет купить новый компьютер

С момента старта Windows 11 больше споров и упреков пришлось в сторону требований к аппаратному обеспечению. Потребность в микросхеме безопасности TPM 2.0 сразу отсеяла миллионы компьютеров, как официально не смогли претендовать на Windows 11.

Вы также официально не сможете установить Windows 11, если на вашем компьютере все еще работает 32-разрядный процессор. Система работает только на 64-разрядных микросхемах Intel/AMD и Arm.

Если вы все еще хотите перейти на Windows 11, вам, скорее всего, придется найти новый современный компьютер, который будет отвечать всем требованиям системы.

​2. Панель задач Windows 10 просто лучше

Windows 10 позволяет отображать более широкие и информативные кнопки панели задач и позволяет размещать панель задач сбоку или вверху экрана, а также внизу – это очень важно для некоторых пользователей. В Windows 11 нет ни того, ни другого.

Если вы используете стандартное выравнивание по центру в Windows 11, положения значков, даже кнопки "Пуск", изменяются, когда вы открываете и закрываете приложения. К счастью, вы можете выровнять панель задач по левому краю, что решает последнюю проблему, но остальные остаются.



Панель задач в Windows 11 может вам не понравиться / Фото Unsplash

Другой недостаток состоит в том, что календарь на панели задач не позволяет добавлять или просматривать события, как это делается в Windows 10.

​3. "Пуск" в Windows 10 тоже лучше

В новом меню "Пуск" Windows 11 не отображаются недавно установленные программы или часто используемые программы. Он предлагает не совсем понятные "предлагаемые" программы критерии подбора которых очень неочевидны.

В этом смысле Windows 10 была более удобна и более предсказуема. Не совсем ясно для чего у Microsoft решили изменить эту особенность меню "Пуск".

Кстати, пиктограммы в Wundows 11 не отображают никакой информации о программах, как это делают плитки Windows 10. Предварительная ОС также предоставляет мгновенный доступ к питанию (выключению, перезагрузке, сну) и программе настроек.

​4. Окно поиска Windows 11 не всегда доступно

Да, вы можете нажать значок на панели задач или воспользоваться сочетанием клавиш Windows+S, чтобы показать окно поиска в Windows 11, но окно поиска, которое всегда было активно рядом с меню "Пуск", теперь исчезло, а это было удобно.

Интересно, что у Windows 10 поисковая строка осталась, а в последних обновлениях Microsoft даже начала украшать ее тематическими иллюстрациями, а это редкое доказательство того, что Microsoft продолжает совершенствовать Windows 10.

​5. Windows 10 на планшете лучше Windows 11

Хотя Microsoft утверждает, что усовершенствовала Windows 11 для планшетов, это не совсем так. В Windows 10, проводя пальцем влево и вправо, открывается очень полезный просмотр задач и Центр действий (еще одна невероятно полезная функция, пропавшая в Windows 11).



Планшет на Windows 10 лучше, чем на Windows 11 / Фото Unsplash

Вы можете закрыть программу, перетащив пальцем вниз от верхней части экрана, и программы по умолчанию перейдут в полноэкранный режим, имеющий смысл на планшете.

Windows 11 представляет совершенно новые жесты, требующие нескольких пальцев. Хотя они больше похожи на Apple, возникают сомнения, что такой ход сможет переманить пользователей iPad на Surface Go.

Полезно Действовать нужно быстро: что делать, если вылили воду, кофе или чай на ноутбук

​6. Windows 11 требует регистрации в аккаунте Microsoft

Вы не найдете ни одного пользователя Mac, который не использовал бы учетную запись Apple, не говоря уже о пользователях Chromebook или Android, которые не вошли в аккаунт Google на устройстве. Однако некоторые пользователи Windows категорически не желают зарегистрироваться или входить в аккаунт на своем компьютере.

Если вы один из этих людей, у вас есть причина не обновляться в Windows 11. Ну, по крайней мере до домашней версии. Версия Pro не имеет этого требования, хотя, кажется, и это в будущем исчезнет.

Для домашней версии необходимо войти в аккаунт во время настройки. Затем можно выбрать локальную учетную запись для нормального использования ПК. Как и в других ОС, вход в аккаунт Microsoft приносит преимущества, в том числе резервное копирование OneDrive, программы Store, игры Xbox, родительский контроль Microsoft Family и Phone Link для использования функций телефона Android на ПК.

​7. В Windows 11 нет центра действий

Вместо опрятного комплексного центра действий для уведомлений и быстрых настроек Windows 11 распределяет свои функции в непонятной, несколько нелогичной манере, напоминая беспорядочные окна уведомлений, которые вы видите в macOS.

В Windows 10 вы просто затрагиваете значки динамика, чтобы настроить звук, кнопки Wi-Fi, чтобы изменить Wi-Fi, и значки аккумулятора, чтобы увидеть состояние заряда. Но в Windows 11 все эти удобства сгруппированы вместе, поэтому касание значка звука открывает интересующие вас параметры аккумулятора и Wi-Fi. Поэтому Windows 11 здесь менее эффективна и удобна.

​8. Хронология также исчезла из системы

Как и во всех основных обновлениях, некоторые функции появляются, а некоторые исчезают. Самые большие из них, которые оставили Windows в версии 11, это Timeline, Live Tiles и Internet Explorer. Однако если вы запускаете старый бизнес-приложение, для которого требуется IE, вы все еще можете запустить режим Internet Explorer в браузере Microsoft Edge. Однако "Хронология" теперь исчезла из системы навсегда. Итак, если вы использовали ее часто и считали удобной, вам не хватит этой функции в Windows 11.



Хронология в Windows 10 была очень удобной функцией / Фото PCMag

​9. Опции контекстного меню в Windows 11 очень сократили

Едва ли бесконечно глубокие контекстные меню можно назвать удобными (говорится о меню, которое открывается нажатием правой кнопки мышки). Однако они были присущи практически всем прошлым версиям Windows и определенно были функциональными. За длительное время использование компьютера под управлением Windows вы уже могли изучить на память и практически вслепую выбирать нужный пункт.

В Windows 11 вы все еще можете перейти к расширенному меню, выбрав пункт "Показать дополнительные параметры". Итак, если вы привыкли к старому детальному перечню опций в контекстном меню, у вас есть еще одна маленькая причина не обновляться в Windows 11.

​10. У вас еще 3 года впереди

В конце концов вам некуда спешить. Если Windows 10 устраивала вас и вы привыкли к ней, переход на Windows 11 может иметь вам ряд сюрпризов и не всегда приятных. Так что спешить не стоит, кроме того, у вас достаточно времени, ведь Microsoft продолжит поддерживать Windows 10 до октября 2025 года.

Если вы полностью устраиваете Windows 10, причин для обновления нет. К тому же Microsoft продолжает поддерживать и развивать "десятку", добавляя новые функции в систему параллельно с развитием Windows 11.

Читайте на сайте Microsoft, вероятно, возвращается к выпуску новых Windows каждые три года

Безусловно Windows 11 имеет ряд привлекательных моментов, таких как обновленный дизайн и более спокойные системные звуки. Но, переходя на новую систему, вам нужно учесть все вышеизложенные замечания и быть готовым к тому, что опыт пользования компьютером с новой системой несколько изменится.