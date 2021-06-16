Начальный этап с выбором диска и версии не сильно отличается от аналогичного диалога в Windows 10. Здесь все осталось практически неизменно, а значит знакомо для пользователя.

Интересно Microsoft выпустила медитативное видео со звуками загрузки старых версий Windows

Единственным отличием является выбор версии системы, которую вы устанавливаете. Пользователь сможет выбрать аж из шести вариантов Windows 11:

домашняя;

домашняя одноязычная;

для образовательных учреждений;

профессиональная;

профессиональная для образовательных учреждений;

и профессиональная для рабочих станций.



Версии Windows 11 доступны пользователю при установке системы / Скриншот Версии Windows 11 доступны пользователю при установке системы / Скриншот

Важно! Стоит отметить, что это версия для разработчиков, поэтому доступна для пользователя конечная Windows 11, скорее всего, будет разделена на версии, как это было всегда.

А вот что действительно новое, чего не было в предыдущей системе от Microsoft, то это выбор цели использования ОС:

для игр;

работы;

семейного применения;

образования;

развлечений;

или бизнес-целей.

После установки системы на компьютер, Windows 11 попросит пользователя определить варианты использования:

личный;

или же работник/ученик с подключением к ресурсам организации.

Процесс установки Windows 11: смотрите видео

Скриншоты Windows 11

Интерфейс Windows 11 и новые функции системы: смотрите видео

Владельцы Windows 7 и 8 смогут перейти на Windows 11 бесплатно?

В коде операционной системы, которую слили в сеть обнаружили намеки на то, что пользователи старых версий Windows, а именно 7 и 8 смогут обновиться до Windows 11 бесплатно, как это было с Windows 10.

Напомним, что Microsoft окончательно прекратила поддержку Windows 7 еще в прошлом году, поэтому такой шаг выглядит вполне логично, однако окончательно утверждать о такой возможности пока нельзя. Следует дождаться официальной презентации системы, где об этом точно будет упомянуто.

Презентация Windows 11 и реакция Microsoft

Компания уже отреагировала на утечку. И, судя по сообщению в официальном Twitter Windows, премьера может быть куда интереснее, чем вчерашняя утечка.

Больше деталей о новой операционной системе Windows 11 компания Microsoft расскажет на специальной презентации посвященной системе, которая пройдет 24 июня. Однако сейчас однозначно можно утверждать, что новая ОС действительно получила много отличий от всем известной Windows 10.