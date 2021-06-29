Предварительная версия Windows 11 уже доступна для участников программы Windows Insider

Компания Microsoft, как и обещала, выпустила официальную ознакомительную версию операционной системы Windows 11. Она доступна для участников программы предварительной оценки Windows Insider, в которой можно зарегистрироваться на сайте Microsoft.

Операционная система Windows 11 в действующей версии 22000.51 предлагает обновленный интерфейс, новое меню "Пуск", панель задач, центр уведомлений, новые функции многозадачности, а также, в отличие от ранее "слитого" в сеть образа, оснащена полностью обновленным "Проводником".

Интересно Все ноутбуки на Windows 11 должны будут иметь веб-камеру

Интересно, что если компьютер оснащен акселерометром, то на экране блокировки Windows 11 будут демонстрироваться эффект параллакса.

Что еще можно встретить в ранней версии Windows 11

В предыдущей сборке Windows 11 также присутствует новый магазин приложений Microsoft Store, несколько свежих тем оформления, темный и светлый режимы и виджеты. Microsoft также добавила режим многооконности Snap Groups и макеты Snap Layouts. Также появился голосовой набор текста, улучшена сенсорная клавиатура с возможностями настройки.

Кроме того, теперь должна нормально работать поддержка беспроводного стандарта Wi-Fi 6E при наличии соответствующего оборудования.

В сборке пока не будет магазина приложений Android для Windows, а также приложения Microsoft Teams. Обе функции по-прежнему находятся в разработке. Microsoft добавит их в одной из очередных предварительных сборок Windows 11. Некоторые пользователи, которые уже установили официальную предварительную версию Windows 11 (22000.51) сообщили, что смогли обновиться до нее с более ранней сборки, которую ранее слили в сеть.

Microsoft также опубликовала список известных проблем Windows 11 (22000.51), с которыми можно ознакомиться в официальном блоге компании. Самые серьезные из них:

панель задач может не отображаться на некоторых мониторах (будет исправлено в следующей предыдущей сборке Windows 11);

при установке Windows 11 в качестве обновления на систему с несколькими пользователями могут не работать "настройки";

в некоторых случаях может не функционировать кнопка запуска магазина приложений Microsoft.

Для установки предварительной сборки Windows 11 нужен компьютер, отвечающий минимальным системным требованиям, а также имеет аппаратный криптографический модуль Trusted Platform Module (TPM) 2.0, или поддержку программных fTPM-эмуляторов. Предыдущую версию Windows 11 не рекомендуется устанавливать на компьютер для повседневного использования.