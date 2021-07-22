Теперь пользователи не смогут перетаскивать файлы и приложения на панель задач. Также после нажатия правой клавиши мыши больше не открывается традиционное контекстное меню.

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Windows 11: удобная и не очень

Чтобы закрепить программу в Windows 10, достаточно просто перенести на нее ярлык. Но в Windows 11 такой возможности нет. Недостаток заметили пользователи, которые в последнее время активно тестируют новую версию операционной системы.

В Windows 11 больше нельзя закреплять ярлыки перетаскивания на панель задач / Фото Windows Latest

Но это еще не все. Знакомое по Windows 10 контекстное меню, открывающееся после нажатия правой клавиши на панель задач, тоже не работает.



В Windows 11 не будет развернутого контекстного меню на панели задач / Фото Windows Latest

Естественно, пользователей, привыкших к этим функциям, такое положение дел не устраивает: на Feedback Hub уже собралось много разочарованных отзывов, в которых пользователи выразили свое разочарование.

Сама компания уверяет, что ценит отзывы пользователей, и будет их использовать, чтобы в будущем улучшить эти функции.