Сейчас принять участие в тестировании могут только жители США. В других странах обновление пока недоступно.

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Как это работает

Приложения и игры для Android доступны в магазине Amazon Appstore, который интегрирован в магазин приложений Microsoft.

Однако некоторые все же опубликованы непосредственно в Microsoft Store.

Традиционно, каждое приложение имеет свою отдельную страницу с описанием функциональности, скриншотами, отзывами и оценками.

В начале приложений немного . Однако компания явно заинтересована в продвижении новых возможностей для своей операционной системы, а потому будет привлекать как можно большее количество партнеров.

. Однако компания явно заинтересована в продвижении новых возможностей для своей операционной системы, а потому будет привлекать как можно большее количество партнеров. Все приложения адаптированы для работы с процессорами Intel, AMD и Qualcomm.

Интерфейс нового магазина приложений / Фото Microsoft

Сейчас можно попробовать несколько мобильных игр (Lords Mobile, June's Journey, Coin Master), программы для чтения электронных книг, а также приложения для детей, с которыми можно изучать математику, письмо, чтение (Khan Academy Kids) или же просто развлекаться (Lego Duplo World).

Всеми Android-приложениями в Windows 11 можно пользоваться, как и любой другой программе: запуск на полный экран или в миниатюрных окнах, масштабировать, перемещать по экрану, сворачивать и закреплять на панели задач, добавлять в меню "Пуск" для быстрого запуска, переключаться с помощью клавиш Alt+Tab, добавлять в разные рабочие столы.

В блоге о Windows не сообщают дату завершения тестирования и открытия функции для всех пользователей. Однако известно, что в "ближайшие месяцы" выпустят новые программы.