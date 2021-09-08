Это первый случай за всю историю Microsoft, когда компания создает различные системные звуки для пользовательских режимов своей операционной системы. Предыдущие системы не имели различных настроек звуков, хотя цвета различных элементов системы можно было настроить детально.

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Для чего Microsoft реализовала такую возможность

Замысел заключается в том, что в светлом режиме звуки громче и более выражены, поскольку подразумевается, что пользователь работает в светлое время суток. Если же интерфейс переключается в темный режим, то звуки становятся более плавными и тихими, чтобы не мешать пользователю продолжать работу вечером.

Звуки в Windows 10 были резкими, они буквально создавались с использованием резких длин волн. В Windows 11 мы сосредоточились на том, чтобы сохранять ваше спокойствие. Для этого нам пришлось переоценить нашу звуковую среду, чтобы она стала более спокойной,

– говорится в сообщении Microsoft.

Особенность новых звуков в Windows 11

Новые звуки созданы с использованием значительно более плавных волн;

Они значительно мягче, однако, все еще отлично подходят для уведомлений.

Microsoft отмечает, что команда разработчиков "округлила звуковой ландшафт" так же как и округлила пользовательский интерфейс визуально.

Кроме того, компания подчеркнула, что различные звуки помогут людям со слабым зрением отличать светлую и темную темы.

Тематические звуки повышают продуктивность, путем соответствия вашему стилю работы через выбранную тему. Звуки темной темы помогают вам не терять фокусировку, а звуки светлой темы способствуют поддержанию активности,

– приводит источник слова представителя Microsoft.

Когда ждать Windows 11

Недавно компания Microsoft раскрыла дату релиза новой операционной системы. Windows 11 будет доступна для пользователей уже 5 октября 2021 года.

Также компания сообщила, что операционную систему можно будет установить и без ограничений, которые были изложены ранее, однако только в ручном режиме. Обновиться же до "одиннадцатки" с Windows 10 или старших версий возможно будет лишь на новых устройствах, которые будут отвечать требованиям.