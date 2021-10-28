Windows 11 распространяется рекордными темпами: сколько людей уже установили новую ОС

Windows 11 вышла в начале октября и еще не успела захватить значительную часть рынка. В лидерах до сих пор остается Windows 10, однако, судя по темпам распространения новой версии, лидировать ей осталось недолго.

Статистику опубликовала AdDuplex, рекламная сеть перекрестного продвижения приложений и игр Windows Store. Согласно ее данным, Windows 11 за три недели успела охватить 4,8% мирового рынка ПК.

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Сколько человек установили новую Windows 11

Вместе с бета-тестерами и версией Windows Insiders доля составляет 5,1% мирового рынка ПК.

По прогнозам, если ситуация не изменится, уже к концу года ОС сможет охватить более 10 процентов рынка.

Если бы не высокие требования, по которым больше половины компьютеров в мире не совместимы с Windows 11, то система распространялась бы гораздо быстрее.

Объяснить быстрый рост можно несколько навязчивой моделью распространения. Пользователи заметили, что вместе с обновлением Windows 10 автоматически загружается программа PC Health Check. Она проверяет системные характеристики компьютера и в случае совместимости выдает уведомление о возможности обновления. Ранее это приложение можно было скачать только самостоятельно с официального сайта.

Помешать принудительной загрузке PC Health Check нельзя. Однако это не вирусное программное обеспечение. Без согласия пользователя обновление Windows 11 не начнется, даже если будет обнаружена совместимость компьютера с новой ОС.