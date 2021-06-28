Все ноутбуки на Windows 11 должны будут иметь веб-камеру

Новая операционная система Microsoft имеет массу ограничений и установить ее можно будет далеко не на каждый современный компьютер или ноутбук. Недавно выяснились новые подробности о системных требованиях, как оказалось, новая ОС в ближайшем будущем станет требовать обязательного наличия веб-камеры в компьютере, на котором она будет использоваться.

Анонсированная Windows 11 предлагает новый пользовательский интерфейс, улучшение производительности и многозадачности. Microsoft также сообщила минимальные системные требования для новой ОС, в которых, среди прочего, указываются обязательное наличие поддержки TPM 2.0.

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Веб-камеры для компьютеров

В документации Microsoft к новой операционной системе также были выявлены требования, связанные с использованием веб-камер. Если сейчас наличие фронтальной и задней камеры у устройств не является обязательным атрибутом, то с 1 января 2023 года все устройства на базе Windows 11, за исключением настольных ПК, должны будут оснащаться фронтальными камерами.

Требования к камерам

Фото: Microsoft

Кроме этого, Microsoft сообщила технические требования к камерам. Они должны поддерживать разрешение изображения не ниже HD (1280х720 пикселей) и иметь соотношение сторон 1:1. Кроме того, веб-камеры для Windows 11 должны поддерживать автоматическую настройку баланса белого и экспозиции.

Также компания изложила некоторые требования к устройствам, которые будут оснащаться отдельной кнопкой включения камеры. Например, редмондский гигант указывает, что кнопка активации камеры также должна иметь функцию пробуждения устройства.