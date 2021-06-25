Microsoft представила Windows 11: новый интерфейс, виджеты и многое другое

Компания Microsoft провела онлайн-мероприятие, посвященное операционной системе Windows. Как и ожидалось, софтверный гигант официально представил Windows 11 – новую версию своей программной платформы. Директор по продуктам Microsoft Панос Панай рассказал о нововведениях в системе. Он отметил, что разработчики уделили большое внимание упрощению пользовательского интерфейса и другим важным элементам

Новый "Пуск"

Прежде всего, в Windows 11 появилось новое меню "Пуск", которое является одним из самых заметных изменений интерфейса. Дизайн меню "Пуск" и панели задач сильно напоминает упраздненную Windows 10X. Заметно, что значительная часть дизайнерских решений, которые используются в пользовательском интерфейсе Windows 10X перекочевала в Windows 11, чтобы сделать вид ОС более простым и современным.

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Новое меню "Пуск" лишилось живых плиток, которые присутствуют в ОС со времен Windows 8. Вместо них используется более простой вариант, который делает меню похожим на то, что можно увидеть, например, в Chrome OS или Android.



Обновлено меню "Пуск" в Windows 11 / Фото Microsoft

Меню "Пуск" позволяет получить быстрый доступ к недавно просмотренным документам, установленным приложениям и многое другое. Как и многие другие элементы, меню "Пуск" получило закругленные углы.

Режим Snap Group

В ходе выступления Панос Панай отметил, что "команда разработчиков уделяла внимание каждой детали". В Windows 11 появятся обновленные светлый и темный режимы оформления, которые выглядят значительно лучше по сравнению с тем, что есть в Windows сейчас.

Еще одно существенное изменение касается функции прикрепления приложений. Пользователи смогут использовать различные макеты групп окон приложений, чтобы размещать их к собственным потребностям на экране.



Режим Snap Group позволяет удобно настроить разметку окон / фото Microsoft

Благодаря функции Snap Group система может запоминать, где именно пользователь имеет те или иные окна приложений, чтобы всегда открывать их в правильном порядке. Это особенно полезно при использовании нескольких мониторов.

Что изменилось в производительности системы

Важным аспектом Windows 11 является производительность. Обновления Windows станут более эффективными, а их размер сократится на 40%. Они будут загружаться в фоновом режиме, но пока трудно сказать, будет ли это мешать работе пользователей.

Teams в Windows 11

Microsoft также интегрировала инструмент Teams непосредственно в Windows 11 как для обычных, так и для коммерческих пользователей. Сервис для совместной работы появился прямо на панели задач, благодаря чему его будет удобно использовать, чтобы быстро связаться с коллегами или родственниками.



Microsoft Teams стал частью Windows 11 / Фото Microsoft

Виджеты

Не забыли и про обновленные виджеты с поддержкой сенсорных жестов. Виджеты являются персонализированными каналами информации, использующими специальные алгоритмы для подбора контента в соответствие с собственными предпочтениями. Виджеты располагаются в левой части рабочего пространства, но при необходимости их можно легко развернуть на весь экран.



Виджеты на Windows 11 / Фото Microsoft

Оптимизация для сенсорных экранов

В WIndows 11 существенно улучшили поддержку управления с помощью жестов. Теперь при использовании планшетом или дисплеем с поддержкой сенсорного управления пользователям не нужно переключаться в соответствующий режим, поскольку ОС сделает это автоматически. Функции рукописного ввода и голосового набора также получили улучшения.

Auto HDR для игр и DirectStorage для быстрой загрузки

Также было объявлено, что Windows 11 получит поддержку функции Auto HDR, которая добавит возможность активации режима HDR для многих игр с DirectX 11 и Directx 12 при наличии совместимого монитора. Разработчики обещают повышение скорости работы и увеличение производительности Windows 11.

Анонсирована поддержка функции DirectStorage, что позволяет ускорить загрузку игр, но для работы которой потребуется накопитель NVMe SSD.



DirectStorage призвана ускорить процесс загрузки игр / Фото Microsoft

Xbox Game Pass также интегрируется в Windows 11 в виде нового приложения, которое тестировалось с привлечением ограниченного количества пользователей последние несколько месяцев.

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Технические требования для установки Windwos 11

Для установки Windows 11 потребуется:

компьютер с 64-разрядным процессором;

4 Гбайт оперативной памяти;

накопитель на 64 Гбайта;

встроенный аппаратный модуль шифрования TPM 2.0.

На совместимые устройства Windows 11 будет доставляться через "Центр обновления Windows", подобно тому, как это происходит с другими обновлениями.