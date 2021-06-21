Стоит заметить, что Microsoft давно настаивает на том, чтобы пользователи использовали системные учетные записи при настройке Windows. Однако в Windows 10 этот пункт можно пропустить, отключив Ethernet-кабель и выбрав пункт "У меня нет интернета".

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Энтузиасты, которые разобрались с новой системой утверждают, что в Windows 11 Home такой подход работать не будет. Однако, следует учитывать тот факт, что образ Windows 11, который слили в сеть – это очень ранняя версия системы, которая может сильно отличаться от того, что нам покажут на релизе.

Настройка Windows 11

Процесс первоначальной настройки Windows 11 удалось протестировать на нескольких виртуальных машинах. Выяснилось, что на экране подключения к интернету через Wi-Fi нет опции "У меня нет интернета", использование которой позволяло создать локального пользователя.

Кроме того, в меню "Параметры входа", которое следует за страницей сетевого подключения, нет опции "Автономный аккаунт". Пользователю остается только использовать учетную запись Microsoft или зарегистрировать его.

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Как обойти это ограничение

Энтузиастам удалось найти обходной путь, хотя он и выглядит довольно странно. Оказалось, что нажатие комбинации Alt + F4 на странице подключения к интернету выводит прямо в меню создания локальной учетной записи.

Пока неизвестно, планируют ли разработчики активно подталкивать пользователей использовать учетные записи Microsoft при первоначальной настройке Windows 11 или же в стабильной версии ОС этот процесс будет проходить аналогично Windows 10.