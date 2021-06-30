Windows 11 запустили на смартфоне Lumia 950 XL 2015 года

Разработчик Гюстав Монсе сумел установить и запустить Windows 11 на смартфоне Lumia 950 XL 2015 года выпуска. По словам Монсе, система работает нативно и без использования протокола удаленного рабочего стола (RDP).

Старый флагман Microsoft построен на мобильной платформе Snapdragon 810 – как и обещали разработчики, новая операционная система совместима не только с архитектурой x64, но и ARM, причем версия данного чипсета давно не выпускается.

Интересно Предварительная версия Windows 11 уже доступна для участников программы Windows Insider

Монсе уже опубликовал видео и скриншоты портированной Windows 11 в своем твитере. Разработчик подтвердил, что запущена настоящая ARM-версия Windows 11 на Lumia 950 XL.

Как Windows 11 работает на Lumia 950 XL

Судя по видео, Snapdragon 810 заметно подтормаживает при запуске Windows 11 – наблюдаются задержки при нажатии на дисплей, запуске проводника, стартового меню и выполнении других задач.

Тем не менее, пользователи могут получить четкое представление о том, каким будет интерфейс с элементами вроде Snap Layouts на маленьком дисплее.

Windows 11 запустили на старом смартфоне Microsoft: видео

"Превью" версия Windows 11 пока не поддерживает приложений Android, однако удивительным является сам факт того, что с новым ПО так или иначе справляется такой старый смартфон.