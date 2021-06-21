В упомянутой тестовой сборке присутствует виджет "Новости и интересы", который ранее в этом году стал доступен пользователям Windows 10 в виде окна на панели задач.

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Однако на этом работа с виджетами не закончится. Энтузиасты утверждают, что на начальном этапе Windows 11 будет поддерживать виджеты Microsoft, но позже появится возможность использования продуктов сторонних разработчиков, благодаря чему пользователи смогут настраивать интерфейс операционной системы так, как им нравится.

Об этом на своей странице в сети Twitter написал проверенный инсайдер Walking Cat. Энтузиасты также подтвердили, что в сборнике не удалось обнаружить API-интерфейсы, связанные с виджетами сторонних разработчиков. Это может указывать на то, что их поддержка будет реализована позже, а на старте в ОС появятся только собственные виджеты Microsoft.

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Презнтация Windows 11

Официальное мероприятие Microsoft, которое будет полностью посвящено обновленной платформе Windows, пройдет уже через несколько дней – 24 июня. Очевидно, что после него о Windows 11 станет известно гораздо больше, и мы узнаем, что еще кроме масштабного обновления пользовательского интерфейса готовят разработчики.