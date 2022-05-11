Как изменилась "Звукозапись"

Программа Звукозапись теперь выполнена в стиле Fluent Design, что делает ее внешний вид соответствующим общему виду Windows 11. Разработчики добавили программе хорошую визуализацию, сопровождающую процесс записи и воспроизведения звука.

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Кроме того, пользователи могут с помощью настроек указывать желаемое записывающее устройство, а также выбирать один из доступных форматов файла, в котором хранится запись. Разработчики подчеркнули, что о необходимости интеграции именно этих функций чаще всего сообщали пользователи "Центра отзывов".



Обновленный интерфейс программы "Звукозапись" / Фото Microsoft

Поскольку на данном этапе программа "Звукозапись" находится на этапе тестирования бета, она может функционировать нестабильно. В случае обнаружения сбоев в работе данного продукта, разработчики рекомендуют сообщать об этом через соответствующий раздел "Центра отзывов".

Другие обновления Windows 11

Не так давно Windows 11 получила ряд интересных функций:

Среди обновленных функций – стикеры для рабочего стола, обновленный режим планшета и раздел "Устойчивость" для оптимизации энергопитания устройства.

Операционка получила функцию запуска приложений Android через Microsoft Store, оптимизированную функцию отключения и включения звука (во время звонка) с панели задач и упрощенный доступ к функции совместного использования окон.

Классическое приложение "Блокнот" от Microsoft также получило обновление. Компания уже ввела несколько новшеств, которые должны понравиться фанатам популярной программы.

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Как настроить меню "Пуск" в Windows 11

Многим пользователям не нравится обновленное меню "Пуск" в операционной системе Windows 11. Не так давно разработчики реализовали ряд отдельных настроек для меню "Пуск". Теперь нажав правой кнопкой мыши по соответствующему элементу пользователь получает доступ к настройкам.

Для изменения доступны варианты макетов "Больше иконок" или "Больше рекомендаций", чтобы добавить в меню "Пуск" дополнительную строку с иконками программ или рекомендациями.