Сейчас Microsoft выпустила несколько предыдущих сборников Windows 11, которые доступны участникам инсайдерской программы. Стабильная версия ОС должна выйти позже в этом году, и пользователи устройств с Windows 10 смогут бесплатно обновиться до Windows 11.

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Однако сделать это смогут лишь владельцы соответствующих устройств, которые отвечают минимальным системным требованиям для установки новой ОС.

Что говорится в Microsoft об обновлении до Windows 11

Мы знаем, что это нехорошо, что некоторые не будут иметь возможности установить Windows 11, но важно понимать, что причина, по которой мы делаем это, заключается в том, чтобы устройства были продуктивнее и безопаснее, чем когда-либо ранее,

– говорится в сообщении Microsoft.

Microsoft может определить совместимость пользовательских устройств с Windows 11 с помощью данных телеметрии, а затем появится информация о доступности ОС для установки в Центре обновления Windows. Отмечается, что пользователи не смогут обойти ограничения на установку путем изменения групповых политик.

В Microsoft настаивают на том, что ради безопасности пользователей будет заблокирована возможность обновления до Windows 11 на устройствах, которые не соответствуют хотя бы одному из требований.

Минимальные системные требования на момент анонса системы:

процессор 1 ГГц с двумя ядрами или более;

4 ГБ оперативной памяти;

64 ГБ внутреннего хранилища;

видеокарта с поддержкой DirectX 12 / WDDM 2.x;

наличие криптографического модуля TPM 2;

активированный Secure Boot.

Действительно ли Windows 11 невозможно будет установить на неподдерживаемые устройства

По меньшей мере официально теперь это точно будет сделать невозможно. Однако с уверенностью можно сказать, что после релиза системы народные умельцы сделают немало версий Windows 11, которые можно будет установить практически на любой компьютер, как это было с Windows 10, а она тоже имела немало ограничений на момент выхода.