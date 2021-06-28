Оказалось, что в PDF-инструкции Windows 11 Minimum Hardware Requirements document требования разработчика изложены более подробно, и они несколько отличаются от версии, заявленной в ходе анонса ОС. Обычная Windows 11 требует или физических TPM-ключей, которые стало почти невозможно достать из-за действий спекулянтов, или поддержки программных fTPM-эмуляторов.

Интересно Windows 11 можно будет установить уже на следующей неделе – как это сделать

Изначально Microsoft планировала включить поддержку TPM 1.2, то теперь новую операционную систему получат лишь владельцы TPM 2.0. Однако, похоже компания будет иметь специальную версию ОС, которая не потребует крипточипа.

Специальная версия Windows 11

Судя по официальным материалам компании, некоторые компьютеры без TPM 2.0 все же получат Windows 11 вполне легально. Вероятно, речь идет либо о специальных образах ОС, либо о способе обойти ограничения во время установки.

С одобрения Microsoft, OEM-системы для коммерческих систем специального назначения, специальные заказы и коммерческие системы со специальными образами не будут нуждаться в поставках с активированной поддержкой TPM,

– указано в инструкции.

Предполагается, что "допуск" к установке Windows 11 системам без TPM обеспечат для стран, в которых TPM-криптопроцессоры либо запрещены, либо не используются по другим причинам. Среди таких стран, например Китай и Россия – оба государства не применяют данный метод шифрования и используют альтернативные технологии. Не исключено, что аналогичные варианты будут поставляться и в другие регионы.

Стоит отметить, что обязательное требование к использованию TPM-модулей не добавляет никакой функциональности операционной системы. Предприимчивые энтузиасты уже нашли способы обхода при установке систем на компьютеры без TPM.

Это не единственное ограничение Microsoft. Известно, что Windows 11 не будет работать с процессорами:

старшими чем AMD Ryzen второго поколения;

и моделями Intel восьмого поколения.

Примечательно, что многие процессоры, например Skylake-X, имеют TPM-функциональность, но для Windows 11 они все равно не подходят.