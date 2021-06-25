Android-приложения на Windows 11 – как это будет работать

Microsoft заявила, что использует Amazon Appstore для переноса Android-приложений в Windows 11. Программы для мобильной ОС Google будут работать благодаря технологии Intel Bridge. Android-приложения, как и нативные программы, можно будет закрепить на панели задач или расположить их ярлыки на рабочем столе.

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Возможность запускать Android-приложения в Windows 11, вероятно, является ответом на предоставленную Apple возможность запускать iOS-приложения в macOS. Хотя существует множество веб-эквивалентов популярных Android-приложений, их функциональность часто ограничена.

В ходе презентации Windows 11, Microsoft продемонстрировала превосходную работу Android-приложения TikTok на новой Windows. К сожалению, пока неясно, все ли устройства с Windows 11 смогут запускать приложения для Android.



На презентации продемонстрировали работу android-приложения Тикток / Фото The Verge